Meglepő kutatási eredmény: ez az étel csökkentheti a demencia kockázatát

A demencia kialakulását vizsgáló tanulmány közel 28 ezer ember egészségi adatait követte nyomon a svédországi Malmöben, akár 25 éven keresztül – tájékoztat a CNN.

Demencia és étrend: nem minden tejtermék hat egyformán

Fotó: Andra C Taylor Jr / Unsplash

Demencia és étrend: mit mutat a kutatás?

akik naponta legalább 50 gramm magas zsírtartalmú sajtot ettek, 13%-kal alacsonyabb demenciakockázattal szembesültek

akik 20 grammnál több tejszínt fogyasztottak naponta, 16%-kal kisebb kockázatot mutattak

A kutatók hangsúlyozzák: az összefüggés nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot.

Mit mondanak a független szakértők?

Több táplálkozáskutató óvatosságra int. Felhívták a figyelmet arra, hogy az étrendi adatokat csak a vizsgálat kezdetén rögzítették, így nem lehet pontosan tudni, hogyan változtak a résztvevők szokásai az évek során.

Fontos megállapítás az is, hogy a kedvező hatás főként akkor jelentkezett, amikor

a zsíros sajt: a feldolgozott húsokat vagy nagy zsírtartalmú vörös húsokat váltott ki az étrendben.

Demencia szempontjából nem minden tejtermék előnyös

A demencia kockázatára nézve a kutatás nem talált kedvező hatást az alábbi termékek esetében:

vaj

tej

joghurt, kefir, író

alacsony zsírtartalmú tejtermékek

A szakértők szerint ez arra utal, hogy az étrend egészének minősége fontosabb, mint egyetlen élelmiszer.

Számít, honnan származik a tejtermék?

A kutatók felhívták a figyelmet arra is, hogy Svédországban a tehenek gyakran legelőn tartott állatok, így a tejtermékek:

több omega–3 zsírsavat tartalmazhatnak, ami támogathatja az agyműködést

Ez azonban nem feltétlenül igaz más országokra, ezért az eredmények nem általánosíthatók automatikusan.

A szakértők szerint a demencia megelőzése továbbra is elsősorban:

a kiegyensúlyozott étrenden, a rendszeres mozgáson, a jó anyagcsere- és szív-érrendszeri állapoton múlik.

A kutatás érdekes irányt mutat, de nem indokolja, hogy bárki kifejezetten zsíros tejtermékek fogyasztására váltson egészségügyi céllal.

