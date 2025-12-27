Meglepő kutatási eredmény: ez az étel csökkentheti a demencia kockázatát

A demencia kialakulását vizsgáló tanulmány közel 28 ezer ember egészségi adatait követte nyomon a svédországi Malmöben, akár 25 éven keresztül – tájékoztat a CNN.
Demencia és étrend: mit mutat a kutatás?
- akik naponta legalább 50 gramm magas zsírtartalmú sajtot ettek, 13%-kal alacsonyabb demenciakockázattal szembesültek
- akik 20 grammnál több tejszínt fogyasztottak naponta, 16%-kal kisebb kockázatot mutattak
A kutatók hangsúlyozzák: az összefüggés nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot.
Mit mondanak a független szakértők?
Több táplálkozáskutató óvatosságra int. Felhívták a figyelmet arra, hogy az étrendi adatokat csak a vizsgálat kezdetén rögzítették, így nem lehet pontosan tudni, hogyan változtak a résztvevők szokásai az évek során.
Fontos megállapítás az is, hogy a kedvező hatás főként akkor jelentkezett, amikor
a zsíros sajt: a feldolgozott húsokat vagy nagy zsírtartalmú vörös húsokat váltott ki az étrendben.
Demencia szempontjából nem minden tejtermék előnyös
A demencia kockázatára nézve a kutatás nem talált kedvező hatást az alábbi termékek esetében:
- vaj
- tej
- joghurt, kefir, író
- alacsony zsírtartalmú tejtermékek
A szakértők szerint ez arra utal, hogy az étrend egészének minősége fontosabb, mint egyetlen élelmiszer.
Számít, honnan származik a tejtermék?
A kutatók felhívták a figyelmet arra is, hogy Svédországban a tehenek gyakran legelőn tartott állatok, így a tejtermékek:
több omega–3 zsírsavat tartalmazhatnak, ami támogathatja az agyműködést
Ez azonban nem feltétlenül igaz más országokra, ezért az eredmények nem általánosíthatók automatikusan.
A szakértők szerint a demencia megelőzése továbbra is elsősorban:
a kiegyensúlyozott étrenden, a rendszeres mozgáson, a jó anyagcsere- és szív-érrendszeri állapoton múlik.
A kutatás érdekes irányt mutat, de nem indokolja, hogy bárki kifejezetten zsíros tejtermékek fogyasztására váltson egészségügyi céllal.
