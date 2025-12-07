Egyszerű szokások, amelyekkel akár felére csökkenthetjük a demencia kialakulásának kockázatát

A demencia ma az egyik legnagyobb egészségügyi kihívás, amely világszerte milliók életére van hatással. Bár sokan úgy gondolják, hogy a demencia az idősödés természetes velejárója, a legújabb kutatások szerint ez nem teljesen igaz – írja a DailyMail.

A tudósok egyre egyértelműbben látják: a demencia nem elkerülhetetlen, és az esetek akár közel fele megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Ehhez azonban időben érdemes tudatos lépéseket tenni.

A demencia bizonyos fajtáiban (például Alzheimer-kórban) az agyban kóros fehérjék kezdenek felhalmozódni – ilyenek például az amyloid és a tau fehérjék. Az agy saját működési zavara miatt helytelenül kezdenek összecsomósodni, és ez hosszú idő alatt károsítja az idegsejteket. A szakemberek szerint ezek a fehérjék felhalmozódása már 40 éves kor körül elkezdődhet, és akár húsz évig is tarthat, mire tüneteket okoz. Ha ezt a károsodást időben lassítjuk, évekkel tovább őrizhetjük meg a kognitív egészségünket.

Az alábbi gyakorlati tanácsokkal – amelyek többségét bárki könnyedén beépítheti a mindennapjaiba – jelentősen csökkenthető a demencia kialakulásának kockázata.

Mivel lehet csökkenteni a demencia kockázatát?

Rendszeres testmozgás

A kutatások szerint a rendszeresen sportolók akár 35 százalékkal kisebb eséllyel kapnak demenciát. A mozgás javítja a vérkeringést, csökkenti a gyulladást és növeli az agy ellenálló képességét.

Vérnyomás karbantartása

A magas vérnyomás az egyik legerősebb rizikófaktor, mert károsítja az agyi ereket. Érdemes otthoni vérnyomásmérőt beszerezni, és törekedni a 120/80–130/80 Hgmm közötti értékekre. Magas vérnyomás esetén segíthet sóbevitel csökkentése, a fogyás, a rendszeres sport és szükség esetén gyógyszeres terápia

Koleszterinszint ellenőrzése

A magas koleszterin akár 57 százalékkal növelheti az Alzheimer-kór kockázatát.

Testsúly normalizálása

A hasi elhízás önmagában is növeli a demencia kockázatát. Már 2 kg fogyás is mérhetően javíthatja a memóriát és a gondolkodást. Ami a szívnek jó, az az agynak is jó.

Vércukorszint rendezése