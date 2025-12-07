Egyszerű szokások, amelyekkel akár felére csökkenthetjük a demencia kialakulásának kockázatát

A demencia ma az egyik legnagyobb egészségügyi kihívás, amely világszerte milliók életére van hatással. Bár sokan úgy gondolják, hogy a demencia az idősödés természetes velejárója, a legújabb kutatások szerint ez nem teljesen igaz – írja a DailyMail.
A tudósok egyre egyértelműbben látják: a demencia nem elkerülhetetlen, és az esetek akár közel fele megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Ehhez azonban időben érdemes tudatos lépéseket tenni.
A demencia bizonyos fajtáiban (például Alzheimer-kórban) az agyban kóros fehérjék kezdenek felhalmozódni – ilyenek például az amyloid és a tau fehérjék. Az agy saját működési zavara miatt helytelenül kezdenek összecsomósodni, és ez hosszú idő alatt károsítja az idegsejteket. A szakemberek szerint ezek a fehérjék felhalmozódása már 40 éves kor körül elkezdődhet, és akár húsz évig is tarthat, mire tüneteket okoz. Ha ezt a károsodást időben lassítjuk, évekkel tovább őrizhetjük meg a kognitív egészségünket.
Az alábbi gyakorlati tanácsokkal – amelyek többségét bárki könnyedén beépítheti a mindennapjaiba – jelentősen csökkenthető a demencia kialakulásának kockázata.
Mivel lehet csökkenteni a demencia kockázatát?
Rendszeres testmozgás
A kutatások szerint a rendszeresen sportolók akár 35 százalékkal kisebb eséllyel kapnak demenciát. A mozgás javítja a vérkeringést, csökkenti a gyulladást és növeli az agy ellenálló képességét.
Vérnyomás karbantartása
A magas vérnyomás az egyik legerősebb rizikófaktor, mert károsítja az agyi ereket. Érdemes otthoni vérnyomásmérőt beszerezni, és törekedni a 120/80–130/80 Hgmm közötti értékekre. Magas vérnyomás esetén segíthet sóbevitel csökkentése, a fogyás, a rendszeres sport és szükség esetén gyógyszeres terápia
Koleszterinszint ellenőrzése
A magas koleszterin akár 57 százalékkal növelheti az Alzheimer-kór kockázatát.
Testsúly normalizálása
A hasi elhízás önmagában is növeli a demencia kockázatát. Már 2 kg fogyás is mérhetően javíthatja a memóriát és a gondolkodást. Ami a szívnek jó, az az agynak is jó.
Vércukorszint rendezése
A 2-es típusú cukorbetegség akár háromszorosára növelheti a demencia kockázatát. A korai diagnózis kulcsfontosságú.
Rossz szokások abbahagyása
A dohányzás a demenciaesetek 10 százalékáért felelhet. Aki abbahagyja, néhány év után már ugyanakkora kockázattal él, mint aki sosem dohányzott.
A heti 21 egység feletti alkoholfogyasztás 17 százalékkal növeli a rizikót, és zsugorítja az agy szürkeállományát. Sok tanulmány szerint nincs „biztonságos” mennyiség az agy számára.
Milyen ételek veszélyesek az agy számára?
Egy 15 éven át tartó vizsgálat szerint a túl sok vörös hús fogyasztása és az édes, szénsavas üdítők rendszeres fogyasztása felgyorsíthatja a demencia és más krónikus betegségek kialakulását.
Hatással lehet az étrend a memóriára?
Az utóbbi években egyre több tanulmány figyelmeztet a feldolgozott élelmiszerek egészségkárosító hatásaira. Az Ohio Állami Egyetem kutatói szerint ezek az ételek nemcsak az elhízás vagy a szívproblémák kockázatát növelik, hanem akár memóriavesztéshez is vezethetnek.