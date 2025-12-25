Meglepő felfedezés: ez mindent megváltoztat a demenciával kapcsolatban

Egy amerikai kutatócsoport felfedezte, hogy egy fontos molekula hiánya miatt az agyi erek nem működnek megfelelően. Ha ezt a hiányzó anyagot pótolják, az agyi véráramlás helyreállhat, ami a demencia tüneteinek enyhítésében is segíthet – számolt be róla a Science Daily.

A demencia ma az egyik legnagyobb egészségügyi kihívás, amely világszerte milliók életére van hatással.

Fotó: Unsplash

Demencia: nemcsak az agysejtek betegednek meg

A kutatást a Vermonti Egyetem orvosi karának tudósai végezték, akik az agyi erek működését vizsgálták. Azt találták, hogy az erek falában lévő Piezo1 nevű fehérje normál esetben segít szabályozni a vér áramlását. Egy PIP2 nevű zsírszerű molekula azonban féken tartja ezt a fehérjét, és ha ez eltűnik, az erek túlműködnek. Ez felborítja a vérkeringést, az agy pedig kevesebb oxigént és tápanyagot kap. A kísérletek során a kutatók visszapótolták a PIP2-t, aminek hatására az erek működése normalizálódott.

A véráramlás javult, és az agy újra megfelelően működött.

A szakemberek szerint ez a megközelítés teljesen új irányt jelenthet a demencia kezelésében. A következő lépés annak vizsgálata lesz, hogy embereknél is biztonságosan alkalmazható-e ez a módszer.

Egyszerű jelek, amiket sokan figyelmen kívül hagynak

Korábbi cikkünkben bemutatjuk azokat a korai, hétköznapi tüneteket, amelyek már évekkel a demencia kialakulása előtt megjelenhetnek. A szakértők szerint ezek időben történő felismerése kulcsfontosságú lehet.

Meglepő kapcsolat a szív és a demencia között

A magas vérnyomás és a szívbetegségek jelentősen növelhetik a demencia kockázatát. A jó keringés védelme az agy egészsége szempontjából is döntő fontosságú. A szakértők szerint az elhanyagolt szív- és érrendszeri problémák évekkel később súlyos memóriazavarokhoz vezethetnek. A rendszeres szűrés és az időben elkezdett kezelés nemcsak az életet, hanem a szellemi frissességet is megőrizheti.

