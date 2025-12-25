Meglepő felfedezés: ez mindent megváltoztat a demenciával kapcsolatban

Hírlevél
Az agyi vérkeringés helyreállítása új reményt adhat az időskori szellemi hanyatlás elleni küzdelemben. A kutatók szerint a demencia kialakulásában nemcsak az idegsejtek pusztulása, hanem az agy rossz vérellátása is komoly szerepet játszik.
Egy amerikai kutatócsoport felfedezte, hogy egy fontos molekula hiánya miatt az agyi erek nem működnek megfelelően. Ha ezt a hiányzó anyagot pótolják, az agyi véráramlás helyreállhat, ami a demencia tüneteinek enyhítésében is segíthet számolt be róla a Science Daily.

demencia
A demencia ma az egyik legnagyobb egészségügyi kihívás, amely világszerte milliók életére van hatással. 
Fotó: Unsplash

Demencia: nemcsak az agysejtek betegednek meg

A kutatást a Vermonti Egyetem orvosi karának tudósai végezték, akik az agyi erek működését vizsgálták. Azt találták, hogy az erek falában lévő Piezo1 nevű fehérje normál esetben segít szabályozni a vér áramlását. Egy PIP2 nevű zsírszerű molekula azonban féken tartja ezt a fehérjét, és ha ez eltűnik, az erek túlműködnek. Ez felborítja a vérkeringést, az agy pedig kevesebb oxigént és tápanyagot kap. A kísérletek során a kutatók visszapótolták a PIP2-t, aminek hatására az erek működése normalizálódott. 

A véráramlás javult, és az agy újra megfelelően működött. 

A szakemberek szerint ez a megközelítés teljesen új irányt jelenthet a demencia kezelésében. A következő lépés annak vizsgálata lesz, hogy embereknél is biztonságosan alkalmazható-e ez a módszer.

Egyszerű jelek, amiket sokan figyelmen kívül hagynak

Korábbi cikkünkben bemutatjuk azokat a korai, hétköznapi tüneteket, amelyek már évekkel a demencia kialakulása előtt megjelenhetnek. A szakértők szerint ezek időben történő felismerése kulcsfontosságú lehet.

Meglepő kapcsolat a szív és a demencia között

A magas vérnyomás és a szívbetegségek jelentősen növelhetik a demencia kockázatát. A jó keringés védelme az agy egészsége szempontjából is döntő fontosságú. A szakértők szerint az elhanyagolt szív- és érrendszeri problémák évekkel később súlyos memóriazavarokhoz vezethetnek. A rendszeres szűrés és az időben elkezdett kezelés nemcsak az életet, hanem a szellemi frissességet is megőrizheti.
 

 

