Ezzel a diétával gyorsabban javulhat az egészség

A diéta az úgynevezett nordikus (északi) étrendre épül, amely főként természetes, kevéssé feldolgozott alapanyagokat használ. A svéd kutatásban több mint száz ember vett részt, és az eredmények szerint csökkent a résztvevők májában lerakódott zsír mennyisége – tájékoztat az Independent.

Hal, zöldség, gabona – így működik az északi diéta (A kép illusztráció!)

Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels

A nordikus étrend fő elemei:

halak és tengeri eredetű fehérjék

zöldségek és bogyós gyümölcsök

teljes kiőrlésű gabonák

repce- és kanolaolaj

Milyen betegségeknél lehet előnyös?

A kutatás szerint az étrend segíthet a 2-es típusú cukorbetegséghez kapcsolódó anyagcserezavaroknál, valamint az alkoholhoz nem köthető zsírmájbetegség (MASLD) esetén is.

A résztvevők több mint felénél javult a máj állapota, egyeseknél pedig a prediabétesz is visszafordult.

Diéta és zsírok: mi a különbség?

A diéta egyik kulcspontja a zsiradékok minősége. Az északi étrend az olívaolaj helyett főként: repceolajat vagy kanolaolajat használ, amelyek szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdagok.

Fogyás és fenntarthatóság

Korábbi vizsgálatok szerint a nordikus étrendet követők gyorsabban fogytak, mint a feldolgozott ételeket fogyasztók. Emellett az étrend előnye, hogy szezonális, helyben elérhető alapanyagokra épül, így hosszú távon is könnyebben tartható.

A szakértők szerint a nordikus diéta nemcsak divat, hanem tudományosan is alátámasztott lehetőség az egészségesebb életmódhoz.

