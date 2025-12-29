Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
diéta

Ezzel a diétával gyorsabban javulhat az egészség

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint nemcsak a mediterrán étrend lehet jótékony hatású a szervezetre. A diéta egy északi változata a szív egészségét javíthatja, sőt egyes anyagcsere-problémákra is pozitív hatással lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
diétaegészségéletmódétrend

A diéta az úgynevezett nordikus (északi) étrendre épül, amely főként természetes, kevéssé feldolgozott alapanyagokat használ. A svéd kutatásban több mint száz ember vett részt, és az eredmények szerint csökkent a résztvevők májában lerakódott zsír mennyisége – tájékoztat az Independent.

diéta
Hal, zöldség, gabona – így működik az északi diéta (A kép illusztráció!)
Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels

A nordikus étrend fő elemei:

  • halak és tengeri eredetű fehérjék
  • zöldségek és bogyós gyümölcsök
  • teljes kiőrlésű gabonák
  • repce- és kanolaolaj

Milyen betegségeknél lehet előnyös?

A kutatás szerint az étrend segíthet a 2-es típusú cukorbetegséghez kapcsolódó anyagcserezavaroknál, valamint  az alkoholhoz nem köthető zsírmájbetegség (MASLD) esetén is.

A résztvevők több mint felénél javult a máj állapota, egyeseknél pedig a prediabétesz is visszafordult.

Diéta és zsírok: mi a különbség?

A diéta egyik kulcspontja a zsiradékok minősége. Az északi étrend az olívaolaj helyett főként:  repceolajat vagy kanolaolajat használ, amelyek szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdagok.

Fogyás és fenntarthatóság

Korábbi vizsgálatok szerint a nordikus étrendet követők gyorsabban fogytak, mint a feldolgozott ételeket fogyasztók. Emellett az étrend előnye, hogy szezonális, helyben elérhető alapanyagokra épül, így hosszú távon is könnyebben tartható.

A szakértők szerint a nordikus diéta nemcsak divat, hanem tudományosan is alátámasztott lehetőség az egészségesebb életmódhoz.

Kapcsolódó tartalmaink:

Ezek a legnépszerűbb diéták időseknek – mutatjuk

Ahogy az ember öregszik, a teste másként reagál az ételre, ezért különösen fontos, hogy az étrendünk tudatos, tápláló és az életkorhoz igazodó legyen. A szakemberek szerint a legjobb eredményeket az az idős korban is követhető diéta, azok a táplálkozási minták hozzák, amelyek nem a koplalásról, hanem az egészséges, változatos és kiegyensúlyozott étkezésről szólnak.

Tudod, hogy hozzád milyen típusú diéta passzol?

"Új év, új én." - tartja a mondás. És valóban, hányan nekifutnak év elején a nagy fogyókúrának vagy diétának, aztán, mire a nyári bikini szezonhoz érnénk, azon kapjuk magunkat, hogy a nagy elhatározás valahol február-március környékén már elhalt. Vajon miért adjuk fel? És létezik olyan diétás módszer, ami mindenkinek egyformán jó? Lehet, hogy eddig nem a megfelelő módszerben gondolkodtál?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!