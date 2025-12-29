Ezzel a diétával gyorsabban javulhat az egészség

A diéta az úgynevezett nordikus (északi) étrendre épül, amely főként természetes, kevéssé feldolgozott alapanyagokat használ. A svéd kutatásban több mint száz ember vett részt, és az eredmények szerint csökkent a résztvevők májában lerakódott zsír mennyisége – tájékoztat az Independent.
A nordikus étrend fő elemei:
- halak és tengeri eredetű fehérjék
- zöldségek és bogyós gyümölcsök
- teljes kiőrlésű gabonák
- repce- és kanolaolaj
Milyen betegségeknél lehet előnyös?
A kutatás szerint az étrend segíthet a 2-es típusú cukorbetegséghez kapcsolódó anyagcserezavaroknál, valamint az alkoholhoz nem köthető zsírmájbetegség (MASLD) esetén is.
A résztvevők több mint felénél javult a máj állapota, egyeseknél pedig a prediabétesz is visszafordult.
Diéta és zsírok: mi a különbség?
A diéta egyik kulcspontja a zsiradékok minősége. Az északi étrend az olívaolaj helyett főként: repceolajat vagy kanolaolajat használ, amelyek szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdagok.
Fogyás és fenntarthatóság
Korábbi vizsgálatok szerint a nordikus étrendet követők gyorsabban fogytak, mint a feldolgozott ételeket fogyasztók. Emellett az étrend előnye, hogy szezonális, helyben elérhető alapanyagokra épül, így hosszú távon is könnyebben tartható.
A szakértők szerint a nordikus diéta nemcsak divat, hanem tudományosan is alátámasztott lehetőség az egészségesebb életmódhoz.
Kapcsolódó tartalmaink:
Ezek a legnépszerűbb diéták időseknek – mutatjuk
Ahogy az ember öregszik, a teste másként reagál az ételre, ezért különösen fontos, hogy az étrendünk tudatos, tápláló és az életkorhoz igazodó legyen. A szakemberek szerint a legjobb eredményeket az az idős korban is követhető diéta, azok a táplálkozási minták hozzák, amelyek nem a koplalásról, hanem az egészséges, változatos és kiegyensúlyozott étkezésről szólnak.
Tudod, hogy hozzád milyen típusú diéta passzol?
"Új év, új én." - tartja a mondás. És valóban, hányan nekifutnak év elején a nagy fogyókúrának vagy diétának, aztán, mire a nyári bikini szezonhoz érnénk, azon kapjuk magunkat, hogy a nagy elhatározás valahol február-március környékén már elhalt. Vajon miért adjuk fel? És létezik olyan diétás módszer, ami mindenkinek egyformán jó? Lehet, hogy eddig nem a megfelelő módszerben gondolkodtál?