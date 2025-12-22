Januárban kiderül, kié lesz Mussolini villája

Árverésen kínálják Benito Mussolini olasz diktátor egykori nyaralóját, az Adriai-tenger partján fekvő Riccionében található Villa Mussolinit.

A diktátor villája, a Villa Mussolini az Adriai-tenger partján, Riccionében

Fotó: Cittá di Riccione / Facebook

A történelmi jelentőségű villa az elmúlt évtizedekben Riccione kulturális életének fontos helyszínéül szolgált: kiállításoknak, művészeti projekteknek és rendezvényeknek adott otthont, és a helyi hatóságok szerint jelentős turisztikai látványosságnak számít. A városvezetés rendkívül fontosnak nevezte, hogy az épület további sorsáról helyben szülessen döntés.

„Miután az önkormányzat évtizedeken át kölcsönből működtette a villát, a befektetés mellett döntöttünk, hogy minden polgár örökségévé váljon”

– írta Daniela Angelini, Riccione polgármestere hétfőn kiadott közleményében. „A Villa Mussolini nemcsak értékes épület, hanem az identitásunk része is, amit meg kell őriznünk és erősítenünk kell” – tette hozzá.

A villát a diktátor felesége vette

Az ingatlan az 1890-es években, a századforduló adriai tengerparti villáira jellemző stílusban épült. Többször cserélt gazdát, mígnem 1934-ben Mussolini felesége, Rachele megvásárolta, ezt követően pedig a család nyaralójaként használták. A második világháború után az épület állami tulajdonba, majd később egy alapítványhoz került, 2005-től pedig Riccione önkormányzata használja és működteti. Egyelőre nem közöltek információkat arról, hány ajánlat érkezett az árverésre, és az sem ismert, milyen áron cserélhet gazdát az épület. Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat január végén bontják fel.

Az Origo korábban arról írt, hogy hatszor kíséreltek meg merényletet Benito Mussolini ellen.