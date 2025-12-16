Őrült ötlettel állt elő egy kínai milliárdos: de mi köze Elon Musknak 100 gyerekhez?

A Duoyi nevű játékcég alapítója saját magát „Kína első apjának” nevezi, és korábbi közösségi médiás bejegyzései szerint legalább 50 „kiváló minőségű fiút” szeretne. Egyes állítások szerint a valós szám ennél jóval magasabb, volt párja szerint több száz gyermeke is lehet a férfinek. Hogy közülük milyen szempontok szerint választja ki azokat a fiúkat, akikre számít a dinasztia felépítésében, arról nincsenek információk – írja a New York Post.
Fiúgyermekekkel épülne a dinasztia
A történet azért kapott nagy nyilvánosságot, mert az üzletember exbarátnője nyilvánosan azt állította, hogy éveken át több gyermekét is ő nevelte. Jelenleg gyermekelhelyezési per zajlik közöttük az Egyesült Államokban.
A Wall Street Journal szerint Hszu amerikai bíróságokon is próbált szülői jogokat szerezni meg nem született gyerekek felett, ám kérelmét elutasították. A milliárdos állítólag fiúgyermekeket szeretne, akik később átvehetnék a vállalkozását.
A különös tervet Elon Musk inspirálhatta, hiszen Hszu több bejegyzésében is arról fantáziált, hogy gyermekei egyszer Musk utódaival házasodnak össze. A Tesla-vezér azonban korábban cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint tudatosan építené saját vérvonalát.
A botrány rávilágított az amerikai béranyaprogramok körüli jogi és etikai problémákra, különösen a tehetős külföldi megrendelők esetében.
Ming-dinasztia korabeli hajóroncsokat tártak fel
A Dél-Kínai-tengerben lévő roncsokból a kutatók több száz műalkotást nyertek ki, köztük porcelánokat, rézérméket és díszes kerámiadarabokat.
Habsburg-kincsek kerültek elő
A Habsburg-dinasztia nemrég Kanadában tárta a nyilvánosság elé a legendás ékszergyűjteményt.