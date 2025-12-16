Őrült ötlettel állt elő egy kínai milliárdos: de mi köze Elon Musknak 100 gyerekhez?

A Duoyi nevű játékcég alapítója saját magát „Kína első apjának” nevezi, és korábbi közösségi médiás bejegyzései szerint legalább 50 „kiváló minőségű fiút” szeretne. Egyes állítások szerint a valós szám ennél jóval magasabb, volt párja szerint több száz gyermeke is lehet a férfinek. Hogy közülük milyen szempontok szerint választja ki azokat a fiúkat, akikre számít a dinasztia felépítésében, arról nincsenek információk – írja a New York Post.

Hszu Po kínai milliárdos lenne a dinasztia feje

Fotó: X

Fiúgyermekekkel épülne a dinasztia

A történet azért kapott nagy nyilvánosságot, mert az üzletember exbarátnője nyilvánosan azt állította, hogy éveken át több gyermekét is ő nevelte. Jelenleg gyermekelhelyezési per zajlik közöttük az Egyesült Államokban.

A Wall Street Journal szerint Hszu amerikai bíróságokon is próbált szülői jogokat szerezni meg nem született gyerekek felett, ám kérelmét elutasították. A milliárdos állítólag fiúgyermekeket szeretne, akik később átvehetnék a vállalkozását.

A különös tervet Elon Musk inspirálhatta, hiszen Hszu több bejegyzésében is arról fantáziált, hogy gyermekei egyszer Musk utódaival házasodnak össze. A Tesla-vezér azonban korábban cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint tudatosan építené saját vérvonalát.

Chinese gaming billionaire reportedly sires more than 100 surrogate kids in US, hopes they’ll marry Elon Musk’s children https://t.co/c7XwJhZtJU pic.twitter.com/uUlhxDuDgn — New York Post (@nypost) December 14, 2025

A botrány rávilágított az amerikai béranyaprogramok körüli jogi és etikai problémákra, különösen a tehetős külföldi megrendelők esetében.

