Tragédiával végződött egy karácsonyi dinnyeevő verseny

A dinnyeevő verseny tragédia a brazíliai São Pedro egyik népszerű üdülőhelyén történt, ahol vendégek egy kézhasználat nélküli gyorsasági versenyen vettek részt. A szabályok szerint egy alacsony asztalról kellett elfogyasztani a gyümölcsöt, ám a kihívás váratlanul életveszélyes helyzetbe fordult – írja a DailyMail.

Dinnyeevő verseny tragédia: egy brazíliai üdülőhelyen tartott játék közben történt halálos fulladás, amely egy 37 éves férfi életét követelte Fotó:Illusztráció/Unplash

Dinnyeevő verseny tragédia — pánik, késlekedő segítség és végzetes percek

A 37 éves Carlos Cerasomma öt másik vendéggel együtt indult a játékban, amelynek tétje mindössze egy adag sült krumpli volt.

Nem sokkal a rajt után azonban a férfi félrenyelt, fulladozni kezdett, majd összeesett, miközben felesége kétségbeesetten figyelte a történteket.

Szemtanúk szerint a személyzet pánikba esett, és azt kiabálták, van-e valaki, aki ismeri a Heimlich-fogást.

Egy vendég – feltehetően orvos – próbált segíteni, majd több ember felváltva végzett újraélesztést, miközben a mentősök mintegy 25 perc múlva érkeztek meg.

A férfit a helyi sürgősségi ellátó központba szállították, ahol halálát légúti elzáródás miatti fulladásként állapították meg. A hatóságok az ügyet gyanús halálesetként regisztrálták.

Az özvegy, Kimberly Santos szerint a versenyasztal túl alacsony volt férje magasságához képest, ami kényszerhelyzetbe hozta. Állítása szerint nem volt jelen orvosi csapat, az elsősegélyt vendégek nyújtották, és a személyzet nem tudta, hogyan reagáljon.

A nő jogi lépéseket fontolgat annak érdekében, hogy tisztázza a felelősségi kérdéseket és kiderüljön, megfelelően fel volt-e készülve az üdülőhely egy ilyen kockázatos program lebonyolítására.

