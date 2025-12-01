A régészek megdöbbentek: a fiú első napján olyan leletet talált, amire senki sem számított

A Connecticutból érkező Aidan Connor, a Cheshire Academy végzőse, egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően csatlakozhatott a tudományos expedícióhoz, ahol fiatalok segítik a paleontológusok munkáját. A diák alig egy órán át dolgozott a dinoszauruszcsonton, ami paleontológiai mércével gyorsnak számít – számolt be a New York Post.

Hihetetlen szerencse: az ásatás első napján dinoszauruszcsontot talált a középiskolás fiú (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A dinoszauruszcsont gyermekkori álmot váltott valóra

A felfedezés után Aidan az egész hetet azzal töltötte, hogy a fosszíliákat gipszbe csomagolta, hogy biztonságosan elszállíthatók legyenek. Elmondása szerint az élmény „gyerekkori álmait váltotta valóra”

Nagyon idegőrlő volt, mert terepmunkánál az a legfontosabb, hogy ne törd el azt, ami 150 millió évig túlélte a világot”

– mesélte a fiú.

Az iskola vezetése is büszke a kitartó diákra. A tanulmányi dékán szerint Aidan nemcsak a felfedezés miatt különleges, hanem azért is, mert „szenvedélyt, türelmet és valódi tanulási folyamatot” ötvözött a munkájában.

A fiú jövőre érettségizik és paleontológia, vagy múzeumi tanulmányok felé kacsingat. Az ösztöndíjprogram pedig továbbra is lehetőséget ad a diákoknak, hogy a világ bármely pontján valóra váltsák tudományos álmaikat.

Dinótojások Kínából

Huszonnyolc dinoszaurusztojás került elő a Qinglongshan fosszília-lelőhelyről. A dinótojások korát közel 86 millió évre teszik, amit egy új kormeghatározási módszer segítségével sikerült megállapítani.

Új bizonyítékok a dinók kihalásával kapcsolatban

Felfedezték az utolsóként élő dinoszauruszok ősleleteit, amelyek azt bizonyítják, hogy a fajok még virágkorukat élték, amikor az aszteroida 66 millió évvel ezelőtt becsapódott a Földbe.

