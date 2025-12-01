Hírlevél

régészet

A régészek megdöbbentek: a fiú első napján olyan leletet talált, amire senki sem számított

Óriási szerencse ért egy középiskolás amerikai diákot. Egy régészeti ásatás első napján 150 millió éves dinoszauruszcsontot talált a Montana állambeli Red Lodge közelében. A lelet a jura időszakból származik, és egy mindössze kisujjnyi méretű dinoszaurusz-ujjcsont volt az, ami szó szerint megváltoztatta a fiú nyarát.
régészetdinoszaurszlelet

A Connecticutból érkező Aidan Connor, a Cheshire Academy végzőse, egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően csatlakozhatott a tudományos expedícióhoz, ahol fiatalok segítik a paleontológusok munkáját. A diák alig egy órán át dolgozott a dinoszauruszcsonton, ami paleontológiai mércével gyorsnak számít – számolt be a New York Post

Hihetetlen szerencse: az ásatás első napján dinoszauruszcsontot talált a középiskolás fiú (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Hihetetlen szerencse: az ásatás első napján dinoszauruszcsontot talált a középiskolás fiú (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A dinoszauruszcsont gyermekkori álmot váltott valóra

A felfedezés után Aidan az egész hetet azzal töltötte, hogy a fosszíliákat gipszbe csomagolta, hogy biztonságosan elszállíthatók legyenek. Elmondása szerint az élmény „gyerekkori álmait váltotta valóra”

Nagyon idegőrlő volt, mert terepmunkánál az a legfontosabb, hogy ne törd el azt, ami 150 millió évig túlélte a világot” 

– mesélte a fiú. 

Az iskola vezetése is büszke a kitartó diákra. A tanulmányi dékán szerint Aidan nemcsak a felfedezés miatt különleges, hanem azért is, mert „szenvedélyt, türelmet és valódi tanulási folyamatot” ötvözött a munkájában.

A fiú jövőre érettségizik és paleontológia, vagy múzeumi tanulmányok felé kacsingat. Az ösztöndíjprogram pedig továbbra is lehetőséget ad a diákoknak, hogy a világ bármely pontján valóra váltsák tudományos álmaikat.

Dinótojások Kínából

Huszonnyolc dinoszaurusztojás került elő a Qinglongshan fosszília-lelőhelyről. A dinótojások korát közel 86 millió évre teszik, amit egy új kormeghatározási módszer segítségével sikerült megállapítani.

Új bizonyítékok a dinók kihalásával kapcsolatban

Felfedezték az utolsóként élő dinoszauruszok ősleleteit, amelyek azt bizonyítják, hogy a fajok még virágkorukat élték, amikor az aszteroida 66 millió évvel ezelőtt becsapódott a Földbe.
 

 

 

