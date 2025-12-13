Disney-botrány tört ki: erről a szabályról sok látogató nem tud

A Disney hosszú ideje hangsúlyozza, hogy parkjai elsősorban családoknak és gyerekeknek szólnak, ezért a megjelenéssel kapcsolatos irányelveket következetesen érvényesítik. A szabályok nemcsak a jelmezekre és kiegészítőkre, hanem a feliratokra és a túl sokat mutató ruhadarabokra is kiterjednek, ami időről időre heves reakciókat vált ki a látogatók körében - írja a Daily Star.

A Disney parkjaiban az öltözködési szabályok betartatása gyakran vált ki vitát

Fotó: Unsplash

Az egyik legismertebb eset, amikor egy négygyermekes anya, Misty nem léphetett be a parkba, mert pólójának hátán egy trágár üzenetet tartalmazó felirat szerepelt. Bár állítása szerint nem viselt kihívó ruhát, a Disney munkatársai a felirat miatt kifogásolták az öltözékét. Az eset különösen nagy visszhangot kapott, mivel Misty szerint a döntés igazságtalan és megalázó volt.

Mit enged és mit tilt a Disney öltözködési szabályzata?

A hivatalos irányelvek szerint a 13 év alatti gyermekek bizonyos jelmezeket viselhetnek, ám a maszkoknak biztosítaniuk kell a szabad látást. A 14 év feletti látogatók esetében azonban már szigorúbb a szabályozás: a maszkok tiltottak, a köpenyek nem érhetnek derék alá, és fegyvernek tűnő kiegészítők sem viselhetők. A túlzottan fedetlen bőrfelületet mutató ruházatot a Disney szintén nem tartja megfelelőnek a parkok környezetében.

Több nő is beszámolt arról a közösségi médiában, hogy túl kihívónak ítélt felső miatt kellett ruhát cserélnie. Volt, aki ingyenes Disney-pólót kapott takarásként, másokat pedig egyszerűen felszólítottak az öltözék módosítására. Ezek az esetek tovább erősítették azt az érzést, hogy a szabályok alkalmazása nem mindig egységes.

Kétértelmű feliratok és felháborodás

Nemcsak a ruhák fazonja, hanem a pólókon szereplő szövegek is botrányt okoztak. Egy pár például provokatív feliratú pólókban sétált a parkban, ami komoly felháborodást váltott ki az online térben. Bár nem derült ki, hogy a Disney végül intézkedett-e, a szabályzat egyértelműen tiltja az obszcén vagy kifogásolható tartalmakat.