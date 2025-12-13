Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a szörnyű bejelentés Ukrajnáról – mindenki ettől félt

Gyász

Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

Disney

Disney-botrány tört ki: erről a szabályról sok látogató nem tud

39 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A családbarát élmény fenntartása érdekében a vidámparkok világszerte szigorú előírásokat alkalmaznak, ám ezek betartatása gyakran vált ki vitákat. A Disney parkjaiban az öltözködési szabályok az utóbbi években több látogatót is kellemetlen helyzetbe hoztak, és sorra kerülnek nyilvánosságra az ezekből kialakuló botrányok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Disneyöltözködési szabályházirend

A Disney hosszú ideje hangsúlyozza, hogy parkjai elsősorban családoknak és gyerekeknek szólnak, ezért a megjelenéssel kapcsolatos irányelveket következetesen érvényesítik. A szabályok nemcsak a jelmezekre és kiegészítőkre, hanem a feliratokra és a túl sokat mutató ruhadarabokra is kiterjednek, ami időről időre heves reakciókat vált ki a látogatók körében - írja a Daily Star.

Disney Fotó: Unsplash
A Disney parkjaiban az öltözködési szabályok betartatása gyakran vált ki vitát
Fotó: Unsplash

Az egyik legismertebb eset, amikor egy négygyermekes anya, Misty nem léphetett be a parkba, mert pólójának hátán egy trágár üzenetet tartalmazó felirat szerepelt. Bár állítása szerint nem viselt kihívó ruhát, a Disney munkatársai a felirat miatt kifogásolták az öltözékét. Az eset különösen nagy visszhangot kapott, mivel Misty szerint a döntés igazságtalan és megalázó volt.

Mit enged és mit tilt a Disney öltözködési szabályzata?

A hivatalos irányelvek szerint a 13 év alatti gyermekek bizonyos jelmezeket viselhetnek, ám a maszkoknak biztosítaniuk kell a szabad látást. A 14 év feletti látogatók esetében azonban már szigorúbb a szabályozás: a maszkok tiltottak, a köpenyek nem érhetnek derék alá, és fegyvernek tűnő kiegészítők sem viselhetők. A túlzottan fedetlen bőrfelületet mutató ruházatot a Disney szintén nem tartja megfelelőnek a parkok környezetében.

Több nő is beszámolt arról a közösségi médiában, hogy túl kihívónak ítélt felső miatt kellett ruhát cserélnie. Volt, aki ingyenes Disney-pólót kapott takarásként, másokat pedig egyszerűen felszólítottak az öltözék módosítására. Ezek az esetek tovább erősítették azt az érzést, hogy a szabályok alkalmazása nem mindig egységes.

@yourfavoriteblonde2222 Disney doesn’t like backs I guess…. #epcot #disneyworld #disney #dresscode #fyp #foryoupage @jessiedipasquale ♬ how i love being a woman - editdiaary

Kétértelmű feliratok és felháborodás

Nemcsak a ruhák fazonja, hanem a pólókon szereplő szövegek is botrányt okoztak. Egy pár például provokatív feliratú pólókban sétált a parkban, ami komoly felháborodást váltott ki az online térben. Bár nem derült ki, hogy a Disney végül intézkedett-e, a szabályzat egyértelműen tiltja az obszcén vagy kifogásolható tartalmakat.

A vállalat hivatalos álláspontja szerint fenntartják a jogot arra, hogy megtagadják a belépést vagy eltávolítsák azokat a vendégeket, akiknek az öltözéke ronthatja mások élményét. A Disney szerint ezek az intézkedések a családbarát környezet megőrzését szolgálják, még ha ez időnként vitákat is szül.

@lalistanews

Una influencer fue obligada a cubrirse porque su vestimenta fue considerada como "inapropiada". Tatiana Kaer, una joven española, mostró cómo personal de seguridad la rodeó y le pidieron que se pusiera una chamarra, ya que, según ellos, varios visitantes se habían quejado de su vestimenta, pese a que era una blusa que mostraba parte de su espalda. #Disney #influencer #parquedediversiones

♬ sonido original - La-Lista

Nagyot változott a világ: meghökkentő, milyen pozícióra keres embert a Disney

Energiakereskedelmi vállalat lesz a szórakoztatóipari óriás Disney-ből s más nagyvállalatokból, például a techóriásokból. Úgy tűnik ugyanis, hogy ezek a cégek közvetlenül belépnek az energiakereskedelembe az elszálló áramárak miatt. Azaz nem csak energiahasználók lesznek, hanem elsősorban saját igényeik alapján adják-veszik azt a jövőben. A Disney saját energiakereskedőt alkalmaz, míg más nagyvállalatok az önálló, megújuló energiákat hasznosító termelő erőművekre esküdnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!