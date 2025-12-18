Elhunyt a legendás divattervező

Az elhunyt divattervező, Antony Price 80 éves volt. Nevéhez olyan ikonikus megjelenések fűződnek, amelyeket többek között David Bowie, a Roxy Music tagjai, valamint Kamilla királyné is viselt. Price különösen a szoborszerű sziluettekről és színházias stílusáról volt ismert, amelyek a brit divat egyik védjegyévé váltak – írja a BBC.

Meghalt Antony Price, a divattervező, aki Bowie ikonikus megjelenéseit is megálmodta

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Antony Price: zene és divat

Antony Price hosszú éveken át dolgozott együtt a pop- és rockzene legnagyobb neveivel. Tervezései feltűntek a Duran Duran legendás Rio című videóklipjében, valamint David Bowie ikonikus megjelenéseiben is. Munkásságát a Brit Divattanács „igazi eredetinek” nevezte, aki mesterien ötvözte a női és férfidivat elemeit.

Divattervező, aki az utolsó pillanatig alkotott

A divattervező halála előtt alig egy hónappal még új kollekciót mutatott be Londonban, több mint három évtized után először. Pályafutása több mint öt évtizedet ölelt fel, amelynek során saját márkát alapított, divatbemutatókat rendezett, és maradandó hatást gyakorolt a brit és nemzetközi divatra.

Antony Price munkássága és stílusérzéke tovább él azokban az ikonikus darabokban, amelyekkel örökre beírta magát a divattörténelembe.

Kapcsolódó híreink:

Tragikus hír rázta meg a brit szórakoztatóipart, fiatalon elhunyt egy közkedvelt televíziós színész. Az elhunyt színész halálhírét családja jelentette be, a rajongók és kollégák sorra búcsúznak tőle.

Gyászba borult a filmes világ: elhunyt Martin Grelis ausztrál színész, akit a közönség leginkább az 1999-es sci-fi klasszikusból, a Mátrixból ismerhetett. Martin Grelis 57 éves volt.