Trump megígérte, meg is lépte, az egész liberális médiavilág beleremeghet

Az amerikai elnök brutális kártérítési pert indított a BBC ellen. Donald Trump szerint a brit médiatársaság félrevezető változatban közölte az egyik beszédét, ezzel hamis benyomást keltve annak tartalmáról.
Donald TrumpBBCkártérítési per

Ötmilliárd dollárra szóló kártérítési pert indított a BBC ellen Donald Trump amerikai elnök azon a címen, hogy a brit közszolgálati médiatársaság félrevezető változatban ismertette egyik beszédét – tájékoztat az MTI.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 15: U.S. President Donald Trump listens during a ceremony for the presentation of the Mexican Border Defense Medal in the Oval Office of the White House on December 15, 2025 in Washington, DC. During the ceremony, Trump recognized the first 13 service members to receive the recently established Mexican Border Defense Medal (MBDM), which recognizes service members supporting Customs and Border Protection on the U.S.-Mexico border. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Trump által követelt kártérítési összeg csaknem pontosan megfelel a BBC nagy-britanniai működésének finanszírozására beszedett egy teljes évi előfizetési díjnak.  

Az amerikai elnök ráadásul további 5 milliárd dollárra is benyújtott egy külön keresetet a BBC ellen az amerikai kereskedelmi előírások megsértése címén, így a teljes perösszeg potenciálisan elérheti a tízmilliárd dollárt.  

Keddi brit médiabeszámolók szerint Trump azzal indokolta a Floridában indított jogi eljárást, hogy a BBC „szándékosan, rosszakaratú és csalárd módon” szerkesztette meg a szóban forgó beszédet, és így hamis benyomás keletkezett a beszéd tartalmáról.  

Az ügy előzményeként az utóbbi hetekben kiderült, hogy 

a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja több különálló mondatot összefüggéseiből kiemelve és összeszerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét.  

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án, az elnök beszédének napján megrohamozta Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését. 

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy „békésen és hazafias módon” hallassák hangjukat.  

Ez a rész azonban kimaradt a Panorama-műsorból, viszont bekerült egy 54 perccel későbbi, más összefüggésben elhangzott kijelentés, amelyben Trump „harcra” szólította fel híveit.  

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője az ügy kipattanása után bejelentette lemondását, és a BBC hivatalosan elismerte, hogy a beszéd szerkesztésének módja miatt az a valótlan benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.  

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának november végi meghallgatásán elnézést kért a történtekért, és ezt az amerikai elnöknek írt személyes levelében külön is megtette.  

Shah ugyanakkor megalapozatlannak nevezte azokat a rágalmazási vádakat, amelyeket az amerikai elnök fogalmazott meg a médiatársasággal szemben, és vitatta a Trump által már akkor kilátásba helyezett kártérítési eljárás jogi megalapozottságát.  

A BBC elnöke közölte, hogy a médiatársaság „elszántan szembeszáll” ezekkel a vádakkal, ha valóban bírósági eljárás indulna a cég ellen. 

