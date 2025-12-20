Donald Trump döbbenetes bejelentése a béke kapcsán mindenkit sokkolt – részletek

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette az ukrajnai konfliktus rendezését célzó tárgyalások következő szakaszát. A nyilatkozatot a Fehér Ház YouTube csatornája közvetítette.
Donald Trump új fordulót ígért Ukrajnáról
Trump elmondta, hogy rövid időre Floridába utazik, ahol „számos találkozó van napirenden”. Az amerikai elnök többek között biztosítótársaságok képviselőivel egyeztet, a díjak csökkentésének lehetőségéről.
A bejelentés azokra az értesülésekre reagált, amelyek szerint a hétvégén Moszkva és Washington képviselői újabb ukrajnai tárgyalásokat tartanak. A találkozóra Miamiban kerülhet sor, erről a Politico számolt be. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Trump elnök különmegbízottja, valamint Jared Kushner, a Fehér Ház vezetőjének veje képviselheti.