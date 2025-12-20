Donald Trump döbbenetes bejelentése a béke kapcsán mindenkit sokkolt – részletek

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette az ukrajnai konfliktus rendezését célzó tárgyalások következő szakaszát. A nyilatkozatot a Fehér Ház YouTube csatornája közvetítette.

Donald Trump. Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump új fordulót ígért Ukrajnáról

Trump elmondta, hogy rövid időre Floridába utazik, ahol „számos találkozó van napirenden”. Az amerikai elnök többek között biztosítótársaságok képviselőivel egyeztet, a díjak csökkentésének lehetőségéről.

A bejelentés azokra az értesülésekre reagált, amelyek szerint a hétvégén Moszkva és Washington képviselői újabb ukrajnai tárgyalásokat tartanak. A találkozóra Miamiban kerülhet sor, erről a Politico számolt be. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Trump elnök különmegbízottja, valamint Jared Kushner, a Fehér Ház vezetőjének veje képviselheti.