Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump döbbenetes bejelentése a béke kapcsán mindenkit sokkolt – részletek

donald trump

Donald Trump döbbenetes bejelentése a béke kapcsán mindenkit sokkolt – részletek

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump bejelentette az ukrajnai konfliktus rendezését célzó egyeztetések következő szakaszát, miközben amerikai és orosz képviselők újabb találkozóra készülhetnek Miamiban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
donald trumpegyesült államokfehér ház

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette az ukrajnai konfliktus rendezését célzó tárgyalások következő szakaszát. A nyilatkozatot a Fehér Ház YouTube csatornája közvetítette.

donald trump
Donald Trump. Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump új fordulót ígért Ukrajnáról

Trump elmondta, hogy rövid időre Floridába utazik, ahol „számos találkozó van napirenden”. Az amerikai elnök többek között biztosítótársaságok képviselőivel egyeztet, a díjak csökkentésének lehetőségéről.

A bejelentés azokra az értesülésekre reagált, amelyek szerint a hétvégén Moszkva és Washington képviselői újabb ukrajnai tárgyalásokat tartanak. A találkozóra Miamiban kerülhet sor, erről a Politico számolt be. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Trump elnök különmegbízottja, valamint Jared Kushner, a Fehér Ház vezetőjének veje képviselheti.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!