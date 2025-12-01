Drámai részletek: Donald Trump szerint a háború lezárásának kulcsa már az asztalon van

A friss nyilatkozat szerint Donald Trump továbbra is optimista a háború lezárását célzó tárgyalásokkal kapcsolatban, de hangsúlyozta: az ukrajnai korrupciós botrány hatása nem segíti a folyamatot. A vasárnapi floridai egyeztetés után úgy fogalmazott, hogy Ukrajnának „apró, de komoly problémái” vannak, amelyek befolyásolják a békerendezés esélyeit 2025-ben.
Donald Trump szerint érzékeny szakaszba léptek az amerikai–orosz béketárgyalások
Trump szerint az amerikai–orosz béketárgyalások folyamata most egy érzékeny szakaszba lépett, és úgy véli, Oroszország és Ukrajna egyaránt szeretné befejezni a háborút. „Jó esély van a megállapodásra” — mondta, majd megerősítette, hogy Steve Witkoff különleges elnöki megbízott a héten Moszkvába utazik, ahol Vlagyimir Putyin elnökkel találkozik. A találkozó pontos ideje egyelőre nem ismert, de a moszkvai diplomáciai találkozó előkészítése már zajlik.
Marco Rubio külügyminiszter a megbeszélést „produktívnak” nevezte, ugyanakkor kiemelte: rengeteg munka szükséges még ahhoz, hogy tartós és hiteles megállapodást érjenek el. Szerinte az Egyesült Államok célja nemcsak a háború lezárása, hanem Ukrajna hosszú távú biztonságának és prosperitásának megteremtése.
Rusztem Umerov, az ukrán delegáció vezetője megerősítette, hogy minden olyan kérdés szóba került, amely Ukrajna számára kiemelten fontos. Hozzátette: Washington „nagyon támogató szerepet” játszik a tárgyalási folyamatban.
Trump a repülőn újságírói kérdésre válaszolva azt is megerősítette, hogy a napokban beszélt Nicolas Maduro venezuelai elnökkel, de a beszélgetés részleteit nem kommentálta. Jelezte azonban: Venezuela „nem baráti ország”, és jelentős mennyiségű kábítószer érkezik onnan az Egyesült Államokba.
A venezuelai kormány élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök bejelentését, amely szerint az Egyesült Államok teljesen lezárná a venezuelai légteret. Caracas szerint az amerikai álláspont durva beavatkozás az ország szuverenitásába, és sérti a nemzetközi jog alapelveit. A dél-amerikai ország egyértelművé tette: nem fogad el semmiféle fenyegetést vagy utasítást külföldi hatalmaktól.
Donald Trump amerikai elnök felesége bejelentette, hogy saját produkciós céget alapított Muse Films néven. Melania Trump a bejelentéshez egy rövid videót is közzétett, amelyben bemutatja a cég hivatalos logóját.