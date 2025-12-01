Drámai részletek: Donald Trump szerint a háború lezárásának kulcsa már az asztalon van

A friss nyilatkozat szerint Donald Trump továbbra is optimista a háború lezárását célzó tárgyalásokkal kapcsolatban, de hangsúlyozta: az ukrajnai korrupciós botrány hatása nem segíti a folyamatot. A vasárnapi floridai egyeztetés után úgy fogalmazott, hogy Ukrajnának „apró, de komoly problémái” vannak, amelyek befolyásolják a békerendezés esélyeit 2025-ben.

Donald Trump szerint a korrupciós helyzet komoly akadálya a békefolyamatnak. Fotó: PETE MAROVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump szerint érzékeny szakaszba léptek az amerikai–orosz béketárgyalások

Trump szerint az amerikai–orosz béketárgyalások folyamata most egy érzékeny szakaszba lépett, és úgy véli, Oroszország és Ukrajna egyaránt szeretné befejezni a háborút. „Jó esély van a megállapodásra” — mondta, majd megerősítette, hogy Steve Witkoff különleges elnöki megbízott a héten Moszkvába utazik, ahol Vlagyimir Putyin elnökkel találkozik. A találkozó pontos ideje egyelőre nem ismert, de a moszkvai diplomáciai találkozó előkészítése már zajlik.

Marco Rubio külügyminiszter a megbeszélést „produktívnak” nevezte, ugyanakkor kiemelte: rengeteg munka szükséges még ahhoz, hogy tartós és hiteles megállapodást érjenek el. Szerinte az Egyesült Államok célja nemcsak a háború lezárása, hanem Ukrajna hosszú távú biztonságának és prosperitásának megteremtése.

Rusztem Umerov, az ukrán delegáció vezetője megerősítette, hogy minden olyan kérdés szóba került, amely Ukrajna számára kiemelten fontos. Hozzátette: Washington „nagyon támogató szerepet” játszik a tárgyalási folyamatban.

Trump a repülőn újságírói kérdésre válaszolva azt is megerősítette, hogy a napokban beszélt Nicolas Maduro venezuelai elnökkel, de a beszélgetés részleteit nem kommentálta. Jelezte azonban: Venezuela „nem baráti ország”, és jelentős mennyiségű kábítószer érkezik onnan az Egyesült Államokba.

Perceken belül kitörhet a háború Amerikában! Venezuela fenyegetése minden határt átlépett

A venezuelai kormány élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök bejelentését, amely szerint az Egyesült Államok teljesen lezárná a venezuelai légteret. Caracas szerint az amerikai álláspont durva beavatkozás az ország szuverenitásába, és sérti a nemzetközi jog alapelveit. A dél-amerikai ország egyértelművé tette: nem fogad el semmiféle fenyegetést vagy utasítást külföldi hatalmaktól.