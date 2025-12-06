Donald Trump egyetlen mozdulatával őrjítette meg a vb-sorsolást

A 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolása eleve történelmi pillanatnak számított, de a ceremónia végére mindenki számára világossá vált: a reflektorfényt ezúttal is Donald Trump vitte el. A színpadon felcsendült a Village People ikonikus slágere, a YMCA, és az amerikai elnök gondolkodás nélkül táncra váltott — pontosan úgy, ahogy azt a Donald Trump YMCA dance videókban már milliók látták – írj a Lenta.

Donald Trump táncjelenete vitte el a show-t a 2026-os világbajnokság sorsolásán. Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump rögtönzött tánca és a Village People reakciója

A riportok szerint Trump előbb üdvözölte a zenekar tagjait, majd néhány lépés után már a jól ismert mozdulatokat imitálta. Mellette ült felesége, Melania Trump, továbbá Kanada miniszterelnöke, Mark Carney, valamint Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum, ám ők rezzenéstelen arccal, ülve nézték végig a rögtönzött fellépést.

A Village People a klasszikus felállást hozta: indián, rendőr, cowboy, építőmunkás és katona jelmezben adták elő a dalt. A produkció gyakran felcsendül Trump hivatalos rendezvényein, most pedig hatalmas üdvrivalgás fogadta — a közönség állva tapsolt.

A sorsolás eredményei már korábban napvilágot láttak: a tornán rekordot döntő 48 válogatott vesz részt. A legtöbben azonban nem a csoportbeosztásról beszéltek utána,hanem arról, hogy a ceremónia valódi fénypontja ezúttal is egy emlékezetes Donald Trump-táncjelenet lett.

Sokkolta a világsajtót a Donald Trumpnak rendezett vb-sorsolás

Nagy az egyetértés és a felháborodás. A nemzetközi sajtó kemény kritikával illette a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (FIFA) a 2026-os világbajnokság Washingtonban rendezett sorsolása miatt.

Trump kapta az első FIFA-békedíjat – szerinte a világ ma biztonságosabb

Történelmi bejelentés hangzott el a 2026-os világbajnokság sorsolásán: Donald Trump kapta meg elsőként a frissen alapított FIFA-békedíjat. Trump a díj átvételekor azt mondta, „a világ ma már biztonságosabb hely”, és büszkén vállalta a kitüntetést.