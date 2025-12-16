Donald Trump megnevezte a tömegpusztító fegyvert

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az amerikai elnök a Fehér Házban írta alá rendeletét, amelyben tömegpusztító fegyverré nyilvánította a fentanilt. Donald Trump szerint az illegálisan előállított és terjesztett szer közelebb áll a vegyi fegyverekhez, mint a hagyományos kábítószerekhez, és súlyos nemzetbiztonsági fenyegetést jelent.
Donald Trump amerikai elnök tömegpusztító fegyverré nyilvánította a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn – tájékoztat az MTI. 

WASHINGTON, DC - DECEMBER 15: U.S. President Donald Trump speaks to reporters after a ceremony for the presentation of the Mexican Border Defense Medal in the Oval Office of the White House on December 15, 2025 in Washington, DC. During the ceremony, Trump recognized the first 13 service members to receive the recently established Mexican Border Defense Medal (MBDM), which recognizes service members supporting Customs and Border Protection on the U.S.-Mexico border. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen írta alá rendeletét, amelynek nyitómondata megállapítja, hogy „a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyi fegyverhez, mint a kábítószerhez”.  

A jogszabály szerint a fentanilt elsősorban szervezett bűnözői hálózatok állítják elő és terjesztik, ami fenyegetés az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, valamint táplálja az amerikai kontinensen, így az Egyesült Államok határainál a törvényen kívüli állapotokat. 

Az elnöki rendelet a tömegpusztító fegyver megjelölést azzal támasztja alá, hogy a vegyi anyagnak már két milligramja halálos adagot jelent, és ennek következtében a túladagolás „amerikaiak százezreinek halálát okozta”.  

Az elnöki dokumentumban szereplő tömegpusztító fegyver megjelölés a „törvénytelen úton előállított fentanilra” vonatkozik, ami azt takarja, hogy az Egyesült Államok szabályozott anyagokról szóló törvényének rendelkezéseibe ütköző módon állítják elő és terjesztik.  

A kábítószerként használt fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, az alapösszetevők jórészt Kínából származnak. 

