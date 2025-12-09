Donald Trump mindent tudhat az UFO-król

David Grusch, az amerikai légierő nyugalmazott tisztje és egy meg nem nevezett UFO-kutató azt állítja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump teljes körű tájékoztatást kapott a titkos idegen élet programokról.

Donald Trump állítólag mindent tud az UFO-król, az ide látogató idegen lényekről

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Grusch állítása szerint a jelentések között szerepeltek lezuhant űrhajók, nem emberi maradványok, az idegen lények eredete és szándékai.

A szakértő szerint léteznek például az úgynevezett Nordic lények, akik az emberekhez hasonlóak, és létrehoznak idegen-ember hibrideket, valamint a Greys faj, akik kisebbek, szürke bőrűek, nagy szeműek, és technológiájukat gondolattal irányítják.

Állítólag az emberi tudományt jóval meghaladó képességekkel rendelkeznek – írja a Daily Mail.

Donald Trump szkeptikus volt

A volt vadászpilóta azt állítja, hogy az Egyesült Államok nemcsak összegyűjtötte az idegen technológiát és a maradványokat, hanem az oroszokkal és a kínaiakkal titkos versenyben van az űrhajók vizsgálatában és megfejtésében.

Bár Trump korábban szkeptikus volt az UFO-ügyekkel kapcsolatban, Grusch szerint az elnök már befogadóbb.

Grusch szerint, ha a politikus a nyilvánosság elé tárná ezeket, az történelmi jelentőségű lenne. Az UFO-szakértő szerint őt és másokat is fenyegettek, hogy hallgassanak, de ő nem fél.