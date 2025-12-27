Donald Trump kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

Hírlevél
Az amerikai elnök már a találkozó előtt kijelölte a határokat. Donald Trump egyértelművé tette, hogy minden döntés az ő jóváhagyásán múlik.
Donald Trump már az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozó előtt egyértelművé tette, ki irányítja az Ukrajnáról szóló békefolyamatot. Az amerikai elnök szerint nélküle semmilyen megállapodás nem születhet. A Donald Trump–Zelenszkij-találkozó így a vártnál is nagyobb politikai súlyt kap – tájékoztat a Bild.

(FILES - COMBO) This files combination of pictures created on February 25, 2025 shows US President Donald Trump (L) on February 24, 2025, and Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) on February 23, 2025. Ukraine's President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump are to meet on December 28, 2025 in Florida to discuss efforts to end Russia's invasion, Kyiv said on December 26, 2025. "There is a plan for the meeting" to take place on December 28, an advisor to Zelensky said, after an earlier statement from the Ukrainian leader signalled the meeting. (Photo by Jim WATSON and Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Donald Trump egyértelművé tette, kinek a kezében van a döntés – Fotó: JIM WATSON / AFP

Donald Trump keményen fogalmazott: minden döntés az ő jóváhagyásán múlik

Donald Trump december 28-án, floridai mar-a-lagói rezidenciáján fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – erősítette meg a Fehér Ház. Zelenszkij egy új, 20 pontos béketervvel érkezik, amely többek között a NATO 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat, Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását, újjáépítési támogatásokat, valamint az ukrán területek hosszú távú rendezését is tartalmazza. 

Donald Trump azonban már a találkozó előtt világossá tette, ki irányítja a folyamatot. A Politicónak adott exkluzív interjújában hangsúlyozta: ő a „deal-maker”, vagyis az, aki végül meghozza a döntést.

Semmije sincs, amíg én nem hagyom jóvá”

– fogalmazott az amerikai elnök, hozzátéve, hogy majd a tárgyaláson derül ki, mit tud felmutatni az ukrán fél.

Trump ugyanakkor optimistán nyilatkozott a közelgő egyeztetésről, és azt mondta, jó esélyt lát a konstruktív tárgyalásra az ukrán elnökkel. Szerinte Oroszországgal is hasonló lehet a helyzet: Donald Trump úgy véli, Vlagyimir Putyinnal is „jól fog menni” az egyeztetés, és jelezte, hogy hamarosan kapcsolatba fog lépni az orosz elnökkel. 

A gyors béke kilátásai azonban továbbra is bizonytalanok. Moszkva azzal vádolja Ukrajnát, hogy akadályozza a tárgyalásokat, és szerintük az új béketervezet jelentősen eltér attól, amelyről korábban Washingtonnal egyeztettek. Trump egy telefonos nyilatkozatban úgy összegezte a helyzetet: amikor az egyik fél készen áll a megállapodásra, a másik éppen nem – így a béke továbbra is nehezen elérhető cél marad.

Béketerv: Zelenszkijnek semmi nem elég – ezt kéri Trumptól

Az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának, azzal a lehetőséggel, hogy ezeket később meghosszabbítsák. Zelenszkij azonban ennél is többet szeretne kicsikarni Donald Trumptól a közelgő találkozón.

 

