Donald Trump kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

Donald Trump már az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozó előtt egyértelművé tette, ki irányítja az Ukrajnáról szóló békefolyamatot. Az amerikai elnök szerint nélküle semmilyen megállapodás nem születhet. A Donald Trump–Zelenszkij-találkozó így a vártnál is nagyobb politikai súlyt kap – tájékoztat a Bild.

Donald Trump egyértelművé tette, kinek a kezében van a döntés – Fotó: JIM WATSON / AFP

Donald Trump keményen fogalmazott: minden döntés az ő jóváhagyásán múlik

Donald Trump december 28-án, floridai mar-a-lagói rezidenciáján fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – erősítette meg a Fehér Ház. Zelenszkij egy új, 20 pontos béketervvel érkezik, amely többek között a NATO 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat, Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását, újjáépítési támogatásokat, valamint az ukrán területek hosszú távú rendezését is tartalmazza.

Donald Trump azonban már a találkozó előtt világossá tette, ki irányítja a folyamatot. A Politicónak adott exkluzív interjújában hangsúlyozta: ő a „deal-maker”, vagyis az, aki végül meghozza a döntést.

Semmije sincs, amíg én nem hagyom jóvá”

– fogalmazott az amerikai elnök, hozzátéve, hogy majd a tárgyaláson derül ki, mit tud felmutatni az ukrán fél.

Trump ugyanakkor optimistán nyilatkozott a közelgő egyeztetésről, és azt mondta, jó esélyt lát a konstruktív tárgyalásra az ukrán elnökkel. Szerinte Oroszországgal is hasonló lehet a helyzet: Donald Trump úgy véli, Vlagyimir Putyinnal is „jól fog menni” az egyeztetés, és jelezte, hogy hamarosan kapcsolatba fog lépni az orosz elnökkel.

A gyors béke kilátásai azonban továbbra is bizonytalanok. Moszkva azzal vádolja Ukrajnát, hogy akadályozza a tárgyalásokat, és szerintük az új béketervezet jelentősen eltér attól, amelyről korábban Washingtonnal egyeztettek. Trump egy telefonos nyilatkozatban úgy összegezte a helyzetet: amikor az egyik fél készen áll a megállapodásra, a másik éppen nem – így a béke továbbra is nehezen elérhető cél marad.

