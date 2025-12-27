Hírlevél
Putyin döntött: ez megpecsételheti Ukrajna sorsát

Újabb kemény üzenetet küldött Kijevnek Vlagyimir Putyin: az orosz elnök szerint a Donbaszban zajló offenzíva olyan ütemben halad, hogy Moszkvának már gyakorlatilag nincs érdeke az ukrán csapatok kivonásáról szóló megállapodásban. Putyin egy katonai parancsnoki ponton tartott megbeszélésen jelezte, hogy amennyiben Ukrajna nem hajlandó békés megoldásra, Oroszország erővel folytatja a „különleges katonai műveletet”.
Az orosz–ukrán háború új szakaszába lépett, miután Vlagyimir Putyin egy katonai megbeszélésen kijelentette: a Donbasz offenzíva olyan ütemben halad előre, hogy Oroszország számára gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés az ukrán csapatok kivonása iránt ezekről a területekről. Az orosz elnök szerint Moszkvának már nincs oka arra, hogy politikai megoldásban gondolkodjon, ha Ukrajna vezetése továbbra sem hajlandó engedményekre.

Donbasz offenzíva: Putyin szerint Oroszországnak már nem érdeke az ukrán csapatkivonás
Fotó: AFP

Putyin ismét Kijevet tette felelőssé a teljes körű háború kirobbantásáért, hangsúlyozva: Moszkva kezdettől fogva a konfliktus lezárására törekedett. Állítása szerint Oroszország világosan jelezte, hogy amennyiben az ukrán fegyveres erők kivonulnak a Donbasz területéről, nem kerül sor harci cselekményekre. A Kreml közlése szerint az elnök úgy fogalmazott:

 az orosz fél „megpróbálja befejezni” a háborút, de ehhez Kijev részéről nem lát valódi szándékot.

„Az érdekünk gyakorlatilag nulla” – katonai jelentés az elfoglalt városokról

Putyin beszédében arra is kitért, hogy a Nyugaton is vannak olyan „értelmes emberek”, akik szerinte azt tanácsolják az ukrán vezetésnek, hogy fogadja el a konfliktus lezárásához vezető, „méltó feltételeket”. Ennek ellenére – állítása szerint – Zelenszkij kormánya nem siet a békés rendezéssel. Az orosz elnök egyértelmű fenyegetést is megfogalmazott: ha Kijev nem hajlandó tárgyalni, Moszkva erővel fogja megoldani az előtte álló kihívásokat a katonai művelet keretében.

A megbeszélésen Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke katonai jelentést tett Putyinnak. Eszerint az orosz csapatok elfoglalták a donyecki régióban található Mirnohrad (korábbi nevén Dmitrov) városát, valamint a zaporizzsjai területen Huljajpolét és Sztyepnogorszk falut. Az előrenyomulás tempója Putyin szerint alátámasztja azt az állítást, hogy a donbasz offenzíva új stratégiai helyzetet teremtett, amelyben Oroszország már nem érdekelt kompromisszumos megoldásban.

A kijelentések tovább növelik a feszültséget Ukrajna és Oroszország között, miközben a frontvonal mentén zajló harcok intenzitása egyre inkább azt jelzi: a politikai rendezés esélye egyre távolabb kerül.

 

