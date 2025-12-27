Putyin döntött: ez megpecsételheti Ukrajna sorsát

Az orosz–ukrán háború új szakaszába lépett, miután Vlagyimir Putyin egy katonai megbeszélésen kijelentette: a Donbasz offenzíva olyan ütemben halad előre, hogy Oroszország számára gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés az ukrán csapatok kivonása iránt ezekről a területekről. Az orosz elnök szerint Moszkvának már nincs oka arra, hogy politikai megoldásban gondolkodjon, ha Ukrajna vezetése továbbra sem hajlandó engedményekre.

Donbasz offenzíva: Putyin szerint Oroszországnak már nem érdeke az ukrán csapatkivonás

Fotó: AFP

Putyin ismét Kijevet tette felelőssé a teljes körű háború kirobbantásáért, hangsúlyozva: Moszkva kezdettől fogva a konfliktus lezárására törekedett. Állítása szerint Oroszország világosan jelezte, hogy amennyiben az ukrán fegyveres erők kivonulnak a Donbasz területéről, nem kerül sor harci cselekményekre. A Kreml közlése szerint az elnök úgy fogalmazott:

az orosz fél „megpróbálja befejezni” a háborút, de ehhez Kijev részéről nem lát valódi szándékot.

„Az érdekünk gyakorlatilag nulla” – katonai jelentés az elfoglalt városokról

Putyin beszédében arra is kitért, hogy a Nyugaton is vannak olyan „értelmes emberek”, akik szerinte azt tanácsolják az ukrán vezetésnek, hogy fogadja el a konfliktus lezárásához vezető, „méltó feltételeket”. Ennek ellenére – állítása szerint – Zelenszkij kormánya nem siet a békés rendezéssel. Az orosz elnök egyértelmű fenyegetést is megfogalmazott: ha Kijev nem hajlandó tárgyalni, Moszkva erővel fogja megoldani az előtte álló kihívásokat a katonai művelet keretében.

A megbeszélésen Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke katonai jelentést tett Putyinnak. Eszerint az orosz csapatok elfoglalták a donyecki régióban található Mirnohrad (korábbi nevén Dmitrov) városát, valamint a zaporizzsjai területen Huljajpolét és Sztyepnogorszk falut. Az előrenyomulás tempója Putyin szerint alátámasztja azt az állítást, hogy a donbasz offenzíva új stratégiai helyzetet teremtett, amelyben Oroszország már nem érdekelt kompromisszumos megoldásban.

A kijelentések tovább növelik a feszültséget Ukrajna és Oroszország között, miközben a frontvonal mentén zajló harcok intenzitása egyre inkább azt jelzi: a politikai rendezés esélye egyre távolabb kerül.