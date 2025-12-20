Rejtélyes tárgy zuhant le Törökországban, a hatóság csak vakarja a fejét – honnan jöhetett?

Egy repülőgéptípusú drón zuhant le Északnyugat Törökországban Balıkesir közelében. A hatóságok Ankarába szállították a roncsot, miközben továbbra sem tudni, honnan származik az eszköz.
Balıkesir városának környékén, Törökország északnyugati részén egy pilóta nélküli repülőeszköz zuhant le december 20-án. A Habertürk beszámolója szerint a repülőgéptípusú drónt földművesek találták meg egy mezőn, majd átadták a biztonsági szerveknek.
Ismeretlen eredetű drónt találtak a földeken
Az eszközt részletes műszaki vizsgálatra Ankarába szállították. A hatóságok közlése szerint a vizsgálat jelenleg is tart, a drón eredetét eddig nem sikerült megállapítani.
Egy nappal korábban, december 19-én a török belügyminisztérium Izmit térségében is talált egy drónt. Akkor a tárca azt közölte, hogy az eszköz feltehetően orosz gyártmányú lehetett.
