Rejtélyes tárgy zuhant le Törökországban, a hatóság csak vakarja a fejét – honnan jöhetett?

Balıkesir városának környékén, Törökország északnyugati részén egy pilóta nélküli repülőeszköz zuhant le december 20-án. A Habertürk beszámolója szerint a repülőgéptípusú drónt földművesek találták meg egy mezőn, majd átadták a biztonsági szerveknek.

Ismeretlen drón csapódott be Törökországban, Ankarába vitték a roncsot.

Fotó: AFP

Ismeretlen eredetű drónt találtak a földeken

Az eszközt részletes műszaki vizsgálatra Ankarába szállították. A hatóságok közlése szerint a vizsgálat jelenleg is tart, a drón eredetét eddig nem sikerült megállapítani.

Egy nappal korábban, december 19-én a török belügyminisztérium Izmit térségében is talált egy drónt. Akkor a tárca azt közölte, hogy az eszköz feltehetően orosz gyártmányú lehetett.