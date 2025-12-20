Hírlevél
törökország

Rejtélyes tárgy zuhant le Törökországban, a hatóság csak vakarja a fejét – honnan jöhetett?

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Egy repülőgéptípusú drón zuhant le Északnyugat Törökországban Balıkesir közelében. A hatóságok Ankarába szállították a roncsot, miközben továbbra sem tudni, honnan származik az eszköz.
törökországbalıkesirdrón

Balıkesir városának környékén, Törökország északnyugati részén egy pilóta nélküli repülőeszköz zuhant le december 20-án. A Habertürk beszámolója szerint a repülőgéptípusú drónt földművesek találták meg egy mezőn, majd átadták a biztonsági szerveknek.

drón
Ismeretlen drón csapódott be Törökországban, Ankarába vitték a roncsot.
Fotó: AFP

Ismeretlen eredetű drónt találtak a földeken

Az eszközt részletes műszaki vizsgálatra Ankarába szállították. A hatóságok közlése szerint a vizsgálat jelenleg is tart, a drón eredetét eddig nem sikerült megállapítani.

Egy nappal korábban, december 19-én a török belügyminisztérium Izmit térségében is talált egy drónt. Akkor a tárca azt közölte, hogy az eszköz feltehetően orosz gyártmányú lehetett.

