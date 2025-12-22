Meghalt a Drót sztárja – 46 évesen hunyt el az amerikai sorozatsztár

Jason Ransonet leginkább, a The Wire – magyar címén A Drót – című sorozatból volt ismert. A Los Angeles megyei halottkém adatai szerint a 46 éves amerikai színész halálát öngyilkosság okozta – írja a Fox13seatle.com.

Meghalt a Drót sztárja: Jason Ranson Fotó: ROBYN BECK / AFP

A sorozatsztár a The Wire második évadában tűnt fel, ahol Ziggy Sobotka karakterét alakította. A szerep a sorozat egyik emlékezetes figurájává tette, és sokak számára ez maradt pályafutásának legmeghatározóbb alakítása.

Meghalt a Drót sztárja: HBO-sorozatok és filmes szerepek

A Drót sztárja pályafutása során több HBO-produkcióban is feltűnt. Szerepelt a Generation Kill című sorozatban.

Filmes munkái közé tartozott többek között a Sinister, az It: Chapter Two (Az:II) és a The Black Phone (Fekete telefon). Utolsó televíziós szereplése 2023 júniusában volt, amikor a Poker Face egyik epizódjában tűnt fel.

Fotó: PAUL HAWTHORNE / Getty Images North America

Nyíltan beszélt mentális küzdelmeiről

Az amerikai színész korábban nyíltan beszélt gyermekkori szexuális bántalmazásáról, függőségeiről és mentális problémáiról. Ezek a küzdelmek egész életét végigkísérték, és saját elmondása szerint komoly hatással voltak személyes és szakmai életére is.

A sorozatsztár halála ismét ráirányítja a figyelmet arra a problémára, hogy a siker és ismertség mögött sok esetben súlyos belső küzdelmek húzódnak meg.

Korábban is életét vesztette már a Drót egy legendás karaktere

Pár éve holtan találták a Gengszterkorzó és a Drót 54 éves színészét. Meghalt Michael K. Williams, aki Omar Little karakterét alakította a Drótban, illetve Chalky White volt a Boardwalk Empire (Gengszterkorzó) című sorozatban. A Variety értesülését a New York-i rendőrség megerősítette. A színészt a lakásában találták holtan, később kiderült, hogy súlyos drogtúladagolásban vesztette életét.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.