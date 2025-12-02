Nyilvánosan hergeli vőlegényét szexi vonaglásával a világhírű énekesnő – forró videó

A videók tanúsága szerint Dua Lipa és vőlegénye, Callum Turner felszabadultan perdültek táncra egy mexikói salsa klubban, ahol a sztár könnyed, mégis erőteljes mozdulatokkal mozgott együtt párjával. A Radical Optimism turné mexikói állomásai között sikerült egy estére kiszakadnia a fellépések ritmusából, és átadnia magát a klub vibráló, lüktető atmoszférájának – írja a DailyMail.
A jelenetről készült videók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, ahol a rajongók áradoztak a páros energiájáról és arról, milyen természetesen mozognak együtt a zenére.
Romantikus, filmszerű történet köti össze Dua Lipát és Callum Turnert
Dua Lipa az elmúlt hetekben több bejegyzést is megosztott brazil tartózkodásáról, köztük bikinis tengerparti fotókat, valamint utcai szetteket „JEITO CARIOCA” felirattal. Ez az életérzést ünnepli, amely Riót és annak különleges hangulatát jellemzi.
A sztárpár kapcsolata 2024 januárjában kezdődött, és 2025 júniusában jelentették be eljegyzésüket. Callum Turner több interjúban is mesélt arról, hogy már az első találkozásuk is sorsszerűnek tűnt: ugyanazt a könyvet olvasták, ugyanabban a fejezetben, és azonnal mély beszélgetés alakult ki közöttük. Turner úgy fogalmazott, hogy számára Dua „a legszebb nő a világon”.
A kapcsolatuk stabilitását az is mutatja, hogy a színész szerint semmi sem nehéz benne: minden természetesen működik köztük, még akkor is, amikor a rengeteg munka és a távolság kihívást jelenthetne.
Dua Lipa turnéja a végéhez közeledik
A Radical Optimism világturné utolsó állomása december 5-én lesz Mexikóban, így a mexikói klubos est az egyik legkülönlegesebb momentumként zárhatja az idei év fellépéssorozatát. A brazíliai táncos estén készült videók sokak szerint tökéletesen megmutatják, miért olyan népszerű Dua: természetes, energikus és mindig teljes átéléssel éli meg a pillanatot.
Apró, csillogó bikiniben pózolt a brazil strandon Dua Lipa – a rajongók levegőt sem kapnak a fotói láttán
A brit énekesnő ismét bizonyította, hogy jelenleg ő a popvilág egyik legdögösebb sztárja. Dua Lipa egy alig látható bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Rio de Janeiróban, ahol épp a Radical Optimism című világkörüli turnéjának állomásán pihen egy keveset.
Dua Lipa mindössze egy falatnyi bikiniben mutatja magát – képgaléria
A mellei úgy feszülnek, mintha azt mondanák: „igen, pontosan ide nézz". Dua Lipa, a világsztár énekesnő elvarázsol a testével.