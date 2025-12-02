Nyilvánosan hergeli vőlegényét szexi vonaglásával a világhírű énekesnő – forró videó

A videók tanúsága szerint Dua Lipa és vőlegénye, Callum Turner felszabadultan perdültek táncra egy mexikói salsa klubban, ahol a sztár könnyed, mégis erőteljes mozdulatokkal mozgott együtt párjával. A Radical Optimism turné mexikói állomásai között sikerült egy estére kiszakadnia a fellépések ritmusából, és átadnia magát a klub vibráló, lüktető atmoszférájának – írja a DailyMail.

Szenvedélyes este Mexikóban: így perdült táncra Dua Lipa vőlegényével egy mexikói klubban. Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A jelenetről készült videók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, ahol a rajongók áradoztak a páros energiájáról és arról, milyen természetesen mozognak együtt a zenére.

dua lipa dancing with callum turner in mexico... COUPLE GOALS pic.twitter.com/Ha1YGytFvc — ໊ (@addictionlipa) November 30, 2025

Romantikus, filmszerű történet köti össze Dua Lipát és Callum Turnert

Dua Lipa az elmúlt hetekben több bejegyzést is megosztott brazil tartózkodásáról, köztük bikinis tengerparti fotókat, valamint utcai szetteket „JEITO CARIOCA” felirattal. Ez az életérzést ünnepli, amely Riót és annak különleges hangulatát jellemzi.

💖 AMOR EN CDMX: DUA LIPA Y CALLUM TURNER, LA PAREJA DEL MOMENTO 🇲🇽



La cantante Dua Lipa desató la euforia en CDMX al no soltarse de la mano del actor Callum Turner... ¡y hasta se atrevieron a bailar salsa! 💃 El actor británico, de 35 años, y la intérprete de "Houdini" fueron… pic.twitter.com/re2ObRPLfR — The Incorrect News (@elincorrectosoy) December 2, 2025

A sztárpár kapcsolata 2024 januárjában kezdődött, és 2025 júniusában jelentették be eljegyzésüket. Callum Turner több interjúban is mesélt arról, hogy már az első találkozásuk is sorsszerűnek tűnt: ugyanazt a könyvet olvasták, ugyanabban a fejezetben, és azonnal mély beszélgetés alakult ki közöttük. Turner úgy fogalmazott, hogy számára Dua „a legszebb nő a világon”.

A kapcsolatuk stabilitását az is mutatja, hogy a színész szerint semmi sem nehéz benne: minden természetesen működik köztük, még akkor is, amikor a rengeteg munka és a távolság kihívást jelenthetne.

Dua Lipa turnéja a végéhez közeledik

A Radical Optimism világturné utolsó állomása december 5-én lesz Mexikóban, így a mexikói klubos est az egyik legkülönlegesebb momentumként zárhatja az idei év fellépéssorozatát. A brazíliai táncos estén készült videók sokak szerint tökéletesen megmutatják, miért olyan népszerű Dua: természetes, energikus és mindig teljes átéléssel éli meg a pillanatot.

