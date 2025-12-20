Botrány az easyJet-járatán: halott nagymamát utaztattak a repülő fedélzetén

Szemtanúk szerint az idős asszony élettelennek tűnt, fejét tartani kellett, mégis elfoglalta helyét az easyJet-gépen. A repülő már gurult a kifutópályán, amikor a légiutas-kísérők gyanút fogtak, és kiderült, hogy a nő már a felszállás előtt meghalt. A járatot azonnal visszafordították, az utasokat leszállították, a gép csak 12 órás késéssel indult el – számolt be a Daily Mail.

A botrány miatt 12 órás késéssel indult az easyJet-gép

Fotó: AFP

Közleményt adott ki az easyJet

A halott nagymama esete hatalmas felháborodást váltott ki, több utas szerint a család tudhatta, hogy a nő már nem él, és így próbálta meg elkerülni a holttest hazaszállításának költségeit. A repatriálás ugyanis akár 4–5 ezer fontba is kerülhet.

Az easyJet közleménye szerint az asszonynak volt „repülésre alkalmas” orvosi igazolása, és élve szállt fel a gépre, a halál beálltát már a fedélzeten állapították meg. A spanyol hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit.

Az eset súlyos kérdéseket vet fel a repülőtéri ellenőrzések és a légitársaságok felelőssége kapcsán.

