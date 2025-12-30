Meghalt az asszony, aki világszenzációt csinált egy freskóból

Az Ecce Homo című, több mint százéves templomi festmény 2012-ben került a figyelem középpontjába, amikor egy helyi önkéntes, Cecilia Giménez megpróbálta helyreállítani az erősen romló állapotú alkotást. A jó szándékú restaurálás azonban teljesen új külsőt adott Krisztus arcának, ami pillanatok alatt bejárta az internetet – írja a BBC.
Hogyan lett világhírű az Ecce Homo restaurálás?
A freskót a 19. században Elías García Martínez festette, és több mint egy évszázadon át a borjai Irgalmasság Templomában volt látható. Amikor Cecilia Giménez ecsetet ragadott, senki sem sejtette, hogy az Ecce Homo restaurálás minden idők egyik legismertebb művészeti bakijává válik.
„Monkey Christ” — mémmé vált az Ecce Homo
A félresikerült felújítás után a festményt hamar „Monkey Christ” (Majom Krisztus) néven kezdték emlegetni, mivel Krisztus arca sokak szerint egy szőrös majomra emlékeztetett. Az eset vírusszerűen terjedt a közösségi médiában, és teljesen új életet adott az addig alig látogatott Borja városának.
Turisták tízezrei az Ecce Homo miatt
A korábban évente mintegy 5 ezer látogatót fogadó település rövid időn belül több mint 40 ezer turistát vonzott. Az Ecce Homo ma már védőüveg mögött látható, és a belépőkből származó bevételek jelentős része jótékony célokra ment.
Cecilia Giménez halála
Cecilia Giménez halálát Borja polgármestere, Eduardo Arilla erősítette meg. A városvezető kiemelte, hogy az idős asszony fiatal kora óta rajongott a festészetért, és mindig a templom megóvását tartotta szem előtt.
Élet a botrány után
A kezdeti támadások után Cecilia Giménez támogatókra talált szerte a világon, sőt saját kiállítást is rendezett, ahol több tucat festményét mutatta be. Az Ecce Homo története így végül nem botrányként, hanem kulturális jelenségként íródott be a köztudatba.
Mesterséges intelligenciával restaurálják a világ egyik leghíresebb festményét
Rembrandt, az Éjjeli őrjárat című remekművének az eddigi legkiterjedtebb és leginnovatívabb restaurálása zajlik az amszterdami Rijksmuseumban.
50 éve nyúltak hozzá utoljára, ráférne egy restaurálás
50 éve restaurálták utoljára, azóta csak romlik az állapota a folyamatos kiállítás és ide-oda szállítások miatt. Egy Csontváry-festmény helyreállítására gyűjt a miskolci Herman Ottó Múzeum.