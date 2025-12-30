Hírlevél
monkey christ

Meghalt az asszony, aki világszenzációt csinált egy freskóból

Egy különös fejezet ért véget a modern művészettörténetben. Az Ecce Homo világszerte ismert freskója mögött álló asszony, Cecilia Giménez 94 éves korában elhunyt.
monkey christkrisztusecce homofestmény

Az Ecce Homo című, több mint százéves templomi festmény 2012-ben került a figyelem középpontjába, amikor egy helyi önkéntes, Cecilia Giménez megpróbálta helyreállítani az erősen romló állapotú alkotást. A jó szándékú restaurálás azonban teljesen új külsőt adott Krisztus arcának, ami pillanatok alatt bejárta az internetet – írja a BBC.

Ecce Homo, EcceHomo, Cecilia Giménez, CeciliaGiménez, festmény, restaurálás
Az Ecce Homo freskó Borjában, amely egy félresikerült restaurálás után világszenzációvá vált.
Fotó: Northfoto/Centro de Estudios Borjanos

Hogyan lett világhírű az Ecce Homo restaurálás?

A freskót a 19. században Elías García Martínez festette, és több mint egy évszázadon át a borjai Irgalmasság Templomában volt látható. Amikor Cecilia Giménez ecsetet ragadott, senki sem sejtette, hogy az Ecce Homo restaurálás minden idők egyik legismertebb művészeti bakijává válik.

„Monkey Christ” — mémmé vált az Ecce Homo

A félresikerült felújítás után a festményt hamar „Monkey Christ” (Majom Krisztus) néven kezdték emlegetni, mivel Krisztus arca sokak szerint egy szőrös majomra emlékeztetett. Az eset vírusszerűen terjedt a közösségi médiában, és teljesen új életet adott az addig alig látogatott Borja városának.

Turisták tízezrei az Ecce Homo miatt

A korábban évente mintegy 5 ezer látogatót fogadó település rövid időn belül több mint 40 ezer turistát vonzott. Az Ecce Homo ma már védőüveg mögött látható, és a belépőkből származó bevételek jelentős része jótékony célokra ment.

Cecilia Giménez halála

Cecilia Giménez halálát Borja polgármestere, Eduardo Arilla erősítette meg. A városvezető kiemelte, hogy az idős asszony fiatal kora óta rajongott a festészetért, és mindig a templom megóvását tartotta szem előtt.

Élet a botrány után

A kezdeti támadások után Cecilia Giménez támogatókra talált szerte a világon, sőt saját kiállítást is rendezett, ahol több tucat festményét mutatta be. Az Ecce Homo története így végül nem botrányként, hanem kulturális jelenségként íródott be a köztudatba.

