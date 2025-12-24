Ed Sheeran teljesen átalakult, rá sem ismerni a világsztárra

Ed Sheeran nemcsak a zenében, hanem a fizikumában is hatalmas változáson ment keresztül. A világsztár 14 kilogrammot adott le, és ma már izmos felsőtesttel, kockás hassal és energikusabb megjelenéssel áll színpadra. A háttérben azonban nem egy gyors fogyókúra állt, hanem egy tudatos életmódváltás – írja a Fitbook.de.

Ed Sheeran

Fotó: PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az énekes számára a legnagyobb motiváció a családja volt. Amikor megszületett első gyermeke, rádöbbent, hogy nem tudja tovább fenntartani a régi, kimerítő életstílusát. Nem akart fáradt és enervált apa lenni – olyan férfivé akart válni, aki energikus, egészséges és jó példát mutat.

Ez a felismerés indította el azon az úton, amelynek eredményeként 14 kilót fogyott.

Mivela sztár rengeteget turnézik, nem volt ideje hosszú edzésekre. Ezért egy különleges, nagy intenzitású edzésprogramot követett, amely egyszerre dolgoztatja meg az egész testet, gyorsan éget zsírt, miközben fejleszti az izomzatot.

