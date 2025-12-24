Ed Sheeran teljesen átalakult, rá sem ismerni a világsztárra

Hírlevél
Az angol énekes hatalmas átalakuláson ment át. Ed Sheeran az utóbbi hónapokban 14 kilótól szabadult meg, a kemény edzésnek köszönhetően pedig zongorázni lehet a kockáin!
Ed Sheeran nemcsak a zenében, hanem a fizikumában is hatalmas változáson ment keresztül. A világsztár 14 kilogrammot adott le, és ma már izmos felsőtesttel, kockás hassal és energikusabb megjelenéssel áll színpadra. A háttérben azonban nem egy gyors fogyókúra állt, hanem egy tudatos életmódváltás – írja a Fitbook.de

Ed Sheeran
Ed Sheeran
Fotó: PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az énekes számára a legnagyobb motiváció a családja volt. Amikor megszületett első gyermeke, rádöbbent, hogy nem tudja tovább fenntartani a régi, kimerítő életstílusát. Nem akart fáradt és enervált apa lenni – olyan férfivé akart válni, aki energikus, egészséges és jó példát mutat. 

Ez a felismerés indította el azon az úton, amelynek eredményeként 14 kilót fogyott. 

Mivela sztár rengeteget turnézik, nem volt ideje hosszú edzésekre. Ezért egy különleges, nagy intenzitású edzésprogramot követett, amely egyszerre dolgoztatja meg az egész testet, gyorsan éget zsírt, miközben fejleszti az izomzatot. 

Festményeit árulja Ed Sheeran

Jó cél érdekében megválik szabadidejében festett képeitől napjaink egyik legnagyobb popsztárja. Ed Sheeran festményeit egyenként 900 fontért lehet megvásárolni. A bevételek felét az énekes saját alapítványa kapja, melynek fő célkitűzése a fiatalok iskolai zeneoktatásának erősítése, fejlesztése.

Angol focicsapatba „igazolt” Ed Sheeran

A négyszeres Grammy-díjas, 34 éves Ed Sheeran már korábban is kerettag volt, de az előző idényben, amikor az Ipswich a Premier League-ben játszott, az élvonal szabályai miatt nem regisztrálhatták, a csapat kiesését követően viszont újfent az övé lett a 17-es szám. Ezzel a gesztussal kívánta viszonozni a klub, hogy az énekes-zenész az Ipswich ősszurkolójának számít, 1,4 százalékos arányban résztulajdonos, és 2021-től a fő mezszponzora is az együttesnek.

 

