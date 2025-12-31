Heroikus bátorságról tett tanúbizonyságot egy édesanya a hajókikötőben

A sokkoló eset december 21-én történt a Carnival Cruise Line exkluzív bahamai üdülőhelyén, a Celebration Key-n, ahol a Carnival Sunrise névre hallgató luxusóceánjáró óriási teste mellett sétált a család. Az édesanya egy pillanatra nem figyelt, a kislány pedig eltávolodott tőle – és ekkor történt a baj, számolt be az esetről a Daily Mail.

A bátor édesanya a bahamai Celebration Key hajókikötőjében ugrott a lánya után a vízbe – Fotó: DANIEL SLIM / AFP

A gyermek megcsúszott és a hajó és a kikötő közé esett, ahonnan önerőből esélye sem volt kijutni. A környéken tartózkodók sikoltozni kezdtek, az anya pedig gondolkodás nélkül a vízbe ugrott, hogy megmentse gyermekét. Az esetről készült drámai videón látható, ahogy a hajó személyzete rohanva érkezik, mentőöveket dobálnak a vízbe, miközben egy biztonsági őr próbálja távol tartani a sokkos állapotban lévő bámészkodókat.

A rendészek már jönnek le a hajóról!

– hallatszik a felvételen a videót készítő nő hangja.

Versenyt futott az idővel a bátor édesanya

A kék és bézs ruhás legénység egy létrát eresztett le a szűk résbe, miközben kétségbeesetten próbálták kiemelni a gyermeket. Végül sikerrel jártak. Ekkor kitört az öröm – taps, sikolyok, megkönnyebbült zokogás töltötte be a kikötőt.

Nem sokkal később az anyát is kimentették, rózsaszín fürdőruhában, reszketve, sokkos állapotban. Törölközőt terítettek a vállára, miközben családja köré gyűlt. Az asszony ekkor már nem bírta tovább: zokogva omlott össze, amikor tudatosult benne, hogy életben vannak.

A hajótársaság közleményben erősítette meg az esetet:

Egy négyéves kislány rövid időre elszakadt édesanyjától, majd a vízbe esett. Az anya azonnal utána ugrott. Biztonsági és hajós csapatunk gyorsan reagált, mindkettőjüket biztonságba helyeztük. Orvosi vizsgálaton estek át, mindketten jól vannak.

#celebrationkey #bahamas ♬ original sound - chelspiers @chelspiers I’m sitting in my room on the Carnival Conquest and I hear screaming outside. Apparently people fell between the dock and the Carnival Sunrise. They were pulled to safety! A mama jumped in after her baby, brave woman! Very scary situation but they were rescued quickly! #carnival

„Traumatizáltak, de élnek”

A videót közzétevő nő elárulta: a sikolyokra lett figyelmes a szobájában, ezért kezdett el kamerázni. Később magával a bátor anyukával is felvette vele a kapcsolatot.

Azt írta, hogy jól vannak. Traumatizáló élmény volt, de életben vannak

– írta a kommentek között.

Az egyik hozzászólásban feltehetően maga a hős édesanya is megszólalt:

Köszönöm mindenkinek az imákat és a bátorító szavakat. A gyerekeimmel hosszú út áll előttünk, hogy feldolgozzuk ezt a traumát.

