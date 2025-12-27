Edzés, amitől nem öregszel el — ezt a 3 gyakorlatot minden nap csinálni kellene

Hírlevél
Az edzés nem feltétlenül igényel konditermet vagy drága eszközöket, mégis alapvető szerepet játszik az egészség és a mozgékonyság megőrzésében. Az edzés rendszeres beiktatása segít lassítani az izomvesztést, javítja az egyensúlyt, és hosszú távon támogatja az aktív, önálló életvitelt minden életkorban.
Az edzés nem csupán a fittségről szól, hanem arról is, hogy hosszú távon megőrizzük mozgékonyságunkat és önállóságunkat. Már néhány egyszerű, saját testsúllyal végzett gyakorlat rendszeres beiktatása is elegendő lehet ahhoz, hogy lassítsuk az izomvesztést, javítsuk a testtartást, és könnyebbé tegyük a mindennapi mozgást — akár fiatalon, akár idősebb korban – írja a Focus.

Edzés minden életkorban — ezek az egyszerű gyakorlatok segítenek megőrizni az erőt, az egyensúlyt és az aktív életmódot.
Edzés minden életkorban — ezek az egyszerű gyakorlatok segítenek megőrizni az erőt, az egyensúlyt és az aktív életmódot

A plank az egyik leghatékonyabb saját testsúlyos edzésforma. A hasizmokat, a mély hátizmokat és a gerinc stabilizáló izmait dolgoztatja meg. Az erős törzs tehermentesíti a derekat, javítja a testtartást, és biztonságosabbá teszi a mindennapi mozgást.

Helyes kivitelezés:

  • Alkaron támaszkodva, nyújtott lábakkal
  • Has- és farizmokkal megfeszítve
  • Egyenes testtartással fejtől sarokig
  • 3 sorozat, 30–45 másodpercig

Guggolás — teljes testes edzés egyetlen mozdulattal

A guggolás az egyik legalapvetőbb edzésgyakorlat. Erősíti a comb- és farizmokat, javítja az egyensúlyt, valamint megkönnyíti a hétköznapi mozdulatokat, például a lépcsőzést vagy a felállást.

Helyes kivitelezés:

A guggolás során vállszéles terpeszben állunk, a törzs feszes marad, miközben a csípőt hátratolva és a térdeket hajlítva ereszkedünk le. A felsőtest végig egyenes, a tekintet előre néz, az ideális terhelés pedig három sorozat 15 ismétlés, rövid pihenőkkel, ami kiváló edzés kezdőknek is, hiszen egyszerre fejleszti az erőt és a koordinációt.

Vállhíd — edzés a hát és a csípő védelmében

A vállhíd — mint edzés a hát és a csípő védelmében — különösen ajánlott azok számára, akik sok időt töltenek ülő helyzetben. A gyakorlat során hanyatt fekvésből, hajlított térdekkel, feszes hassal és semleges gerinctartással emeljük meg kontrolláltan a csípőt, így aktiválva a farizmokat, a combhajlítókat és az alsó hát izmait; a javasolt terhelés három sorozat 20 ismétlés.

Miért fontos a rendszeres edzés?

A rendszeres edzés nem a hosszúságról, hanem a következetességről szól, hiszen már heti több alkalommal végzett, rövid gyakorlatsorok is képesek lassítani az izomvesztést, javítani a hajlékonyságot, csökkenteni az esések kockázatát, valamint növelni az önbizalmat és az energiaszintet. Az edzés így nemcsak a testet erősíti, hanem hosszú távon az életminőséget is érezhetően javítja.

