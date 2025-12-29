Jobb, ha ezeket az egészségesnek hitt ételeket azonnal kiiktatja az étrendjéből

Sokan minden év elején megfogadják, hogy egészségesebben fognak élni. A többség általában több zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát, zöld teát és vizet fogyaszt, de érdemes odafigyelni, egyes egészségesnek tartott ételek túlzott fogyasztása akár bajt is okozhat – figyelmeztet a New York Post.

Egészségesnek hitt élelmiszerek, amik többet árthatnak, mint gondolnánk

Bár az olyan népszerű alapanyagok, mint a kelkáposzta, a barna rizs vagy a matcha számos előnnyel járnak, vannak kevésbé ismert árnyoldalaik is.

Matcha

A matcha az elmúlt évek egyik legnagyobb egészségtrendje lett. Ez a Japánból származó zöld tea őrlemény speciálisan termesztett és feldolgozott zöld tealevelekből készül, amelyeket finom porrá őrölnek, majd forró vízzel felhabosítanak.

Sokan a kávé egészségesebb alternatívájaként isszák, a matcha ugyanis csökkentheti a gyulladást, mérsékelheti a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát, javíthatja az agyműködést, támogathatja a szív egészségét, és még a fogyást is segítheti.

Ugyanakkor a matcha árthat is az egészségnek, mert befolyásolhatja a szervezet vasszintjét. A benne található tanninok ugyanis gátolják a vas felszívódását, ami növeli a vérszegénység kockázatát. Ez gyengeséget, kimerültséget és rossz közérzetet okozhat.

Éppen ezért, a matchát érdemes C-vitaminban gazdag ételekkel együtt vagy közvetlenül étkezés után fogyasztani. A mértékletesség kulcsfontosságú: napi egy csésze általában még azoknak is biztonságos, akik odafigyelnek a vasszintjükre.

Nyers zöldségek túlzásba vitele

Az új év kezdetén sokan pakolják tele a tányérjukat nyers zöldségekkel, például kelkáposztával, brokkolival és káposztával. Ezeket a zöldségeket igazi egészségbombának tartják, és nem véletlenül.

Rengeteg fontos tápanyagot tartalmaznak, többek között:

C-vitamint,

K-vitamint,

folsavat,

rostokat,

és az emésztés támogatására és immunerősítő hatású vegyületeket.

Ugyanakkor ezek a zöldségek goitrogéneket is tartalmaznak – olyan természetes anyagokat, amelyek zavarhatják a jód hasznosulását a szervezetben. Ha ebből túl sok jut be, az gátolhatja a pajzsmirigyhormonok termelődését, és ronthatja a már meglévő pajzsmirigy-alulműködést, ami az egészség szempontjából komoly probléma.