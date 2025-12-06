Nem kell edzőterem: ez a néhány hétköznapi mozdulat is életet menthet

A mikrokitörések akár azoknak is segítséget nyújtanak, akik nem járnak edzőterembe vagy nem sportolnak rendszeresen. A vizsgálatok kimutatták, hogy napi néhány egyperces intenzív mozdulatsor a szív- és érrendszer egészség védelmében is kiemelkedő szerepet játszhat – írja a BBC.

A lépcsőzés is segít az egészség megőrzésében.

Fotó: Unsplash

Hogyan változtathatja meg mindennapjainkat ez az új egészség-megközelítés?

A kutatók szerint már a gyors lépcsőzés, az energikus séta vagy a lendületes házimunka is elegendő lehet a kedvező hatások kiváltásához. A nagymintás felmérések azt mutatják, hogy a mikrokitörések akár 40–49 százalékkal csökkenthetik a korai halálozás és a szívbetegségek kockázatát.

Az ilyen mikroaktivítások gyulladáscsökkentő hatással bírnak, és javítják a vércukor- és zsíranyagcserét.

A kutatók úgy vélik, hogy a módszer különösen azoknak előnyös, akik időhiány miatt nem tudnak edzeni, vagy erőteljesebb mozgást kifejteni. A felmérések szerint még a napi 2–3 ezer lépés is érzékelhető javulást jelenthet a mozgásszegény életmódhoz képest. Lehetőség ez az időseknek és a krónikus betegeknek is, hogy könnyebben beépítsék a mozgást a mindennapjaikba. A szakértők abban bíznak, hogy a mikrokitörések akár belépőként is szolgálhatnak a későbbi, rendszeresebb fizikai aktivitáshoz.

Hosszabb séta, egészségesebb szív

Egy friss kutatás szerint napi mindössze 15 perc folyamatos séta — tehát rövid, megszakítás nélküli gyaloglás — már érezhetően javítja a szív állapotát és csökkenti a szívbetegségek, illetve korai halálozás kockázatát. A vizsgálat tanúsága szerint nem a napi lépésszám, hanem a séta mintázata — azaz a hosszabb, megszakítás nélküli mozgás — a döntő tényező az egészség szempontjából.

Létezik egy teszt, amivel kiderítheti, milyen az egészségi állapota

Egy pár perces, otthon is elvégezhető egyensúly- és stabilitás-teszt — az úgynevezett „Öregember‑teszt” — meglepően sokat elmond arról, milyen a fizikai és általános egészségi állapotunk. Ha valaki legalább tíz másodpercig képes egy lábon megállni, jó eséllyel rendben van az izomereje és koordinációja; aki nem, az nagyobb eséllyel küzd mozgás- vagy stabilitási problémákkal.