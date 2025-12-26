Hírlevél
Tévé vagy telefon? A kutatók megfejtették, melyik a jobb választás evés közben

egészséges életmód

Tévé vagy telefon? A kutatók megfejtették, melyik a jobb választás evés közben

Az ünnepek alatt könnyű elcsábulni a nassolásra, főleg a képernyő előtt. Az egészséges életmód szempontjából viszont nem mindegy, mit és hogyan fogyasztunk – ahogyan az sem, hogy telefon vagy tévé előtt tesszük.
egészséges életmód

Az ünnepek alatt könnyű elveszni a nassolásban, főleg a tévé előtt lazítva. Pedig az egészséges életmód nemcsak arról szól, mit eszünk, hanem arról is, hogyan és hol fogyasztjuk el az ételt. Egy amerikai kutatás most pontosan ezt vizsgálta – számol be a Daily Mail.

egészséges életmód
Az egészséges életmód szempontjából jobb választás a telefon, mint a tévé – Fotó: Unsplash

Egészséges életmód és étkezés: miért lehet a telefon jobb társ, mint a tévé?

A Massachusetts állambeli Worcesteri Műszaki Intézet kutatói 114 önkéntes étkezési szokásait figyelték meg három helyzetben: a résztvevők tévét néztek, telefonjukat görgették, vagy semmilyen zavaró tényező nem volt jelen. Mindegyikük ugyanolyan mennyiségű chipset és csokoládét kapott. Az eredmény beszédes: a tévénézők átlagosan 164 kalóriát fogyasztottak, míg a telefonozók vagy zavartalanul étkezők csak 131-et. A kutatók szerint a tévé elvonja a figyelmet, így az agy nem regisztrálja pontosan, mennyit ettünk – ez pedig könnyen túlevéshez vezethet.

Telefonhasználat evés közben: miért működik másképp?

Bár a telefon használata is leköti az agyat, a kezek elfoglaltak, így a nassolás kevésbé automatikus. A résztvevők nem ették túl magukat, ellentétben a tévézéssel, ami közben az evés sokkal ösztönösebb.

Ez azt jelenti, hogy az egészséges életmód fenntartásához érdemes tudatosan kezelni az étkezést és a technológia használatát.

Hogyan maradhatunk tudatosak az ünnepek alatt?

Az egészséges életmód része a tudatos nassolás és a figyelmes étkezés. Néhány egyszerű tipp:

  • Étkezzünk zavaró tényezők nélkül, vagy ha telefonunkat használjuk, tartsuk a kezeket elfoglalva.
  • Figyeljünk a kalóriabevitelre, még az ünnepi időszakban is.
  • Válasszunk egészséges nassolnivalót, és tartsuk szem előtt a mennyiséget.

A kutatók szerint a túlzott tévénézés mellett a túlevés nagyobb kockázatot jelent, mint az alkohol, a dohányzás vagy az illegális drogok. Már néhány apró változtatás is jelentősen hozzájárulhat a hosszú távú egészség megőrzéséhez.

A szakértők szerint a hosszú, egészséges élet nem feltétlenül a szigorú diétákról szól, hanem arról, hogy minőségi, finom ételeket válasszunk, amelyek jó érzéssel töltenek el. New York-i dietetikusok és egy svájci hosszúélet-szakértő egyetértenek abban, hogy az étkezés öröm legyen, ne kényszer.

Az egészséges táplálkozás nemcsak a jó közérzetet szolgálja, hanem számos népbetegség megelőzésében is kulcsszerepet játszik. Egyes ételek bizonyítottan csökkenthetik a szív- és érrendszeri, anyagcsere- vagy idegrendszeri problémák kockázatát.

 

