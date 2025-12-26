Tévé vagy telefon? A kutatók megfejtették, melyik a jobb választás evés közben

Az ünnepek alatt könnyű elveszni a nassolásban, főleg a tévé előtt lazítva. Pedig az egészséges életmód nemcsak arról szól, mit eszünk, hanem arról is, hogyan és hol fogyasztjuk el az ételt. Egy amerikai kutatás most pontosan ezt vizsgálta – számol be a Daily Mail.

Az egészséges életmód szempontjából jobb választás a telefon, mint a tévé – Fotó: Unsplash

Egészséges életmód és étkezés: miért lehet a telefon jobb társ, mint a tévé?

A Massachusetts állambeli Worcesteri Műszaki Intézet kutatói 114 önkéntes étkezési szokásait figyelték meg három helyzetben: a résztvevők tévét néztek, telefonjukat görgették, vagy semmilyen zavaró tényező nem volt jelen. Mindegyikük ugyanolyan mennyiségű chipset és csokoládét kapott. Az eredmény beszédes: a tévénézők átlagosan 164 kalóriát fogyasztottak, míg a telefonozók vagy zavartalanul étkezők csak 131-et. A kutatók szerint a tévé elvonja a figyelmet, így az agy nem regisztrálja pontosan, mennyit ettünk – ez pedig könnyen túlevéshez vezethet.

Telefonhasználat evés közben: miért működik másképp?

Bár a telefon használata is leköti az agyat, a kezek elfoglaltak, így a nassolás kevésbé automatikus. A résztvevők nem ették túl magukat, ellentétben a tévézéssel, ami közben az evés sokkal ösztönösebb.

Ez azt jelenti, hogy az egészséges életmód fenntartásához érdemes tudatosan kezelni az étkezést és a technológia használatát.

Hogyan maradhatunk tudatosak az ünnepek alatt?

Az egészséges életmód része a tudatos nassolás és a figyelmes étkezés. Néhány egyszerű tipp:

Étkezzünk zavaró tényezők nélkül, vagy ha telefonunkat használjuk, tartsuk a kezeket elfoglalva.

Figyeljünk a kalóriabevitelre, még az ünnepi időszakban is.

Válasszunk egészséges nassolnivalót, és tartsuk szem előtt a mennyiséget.

A kutatók szerint a túlzott tévénézés mellett a túlevés nagyobb kockázatot jelent, mint az alkohol, a dohányzás vagy az illegális drogok. Már néhány apró változtatás is jelentősen hozzájárulhat a hosszú távú egészség megőrzéséhez.

