Ezek a közkedvelt komfortételek az egészséges étrend halálos ellenségei

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Sokan ösztönösen ezekhez nyúlnak, amikor betegek, pedig valójában többet ártanak, mint gondolnánk. A megfelelően összeállított egészséges étrend viszont nagyon is felgyorsíthatja a gyógyulás folyamatát.
A téli időszakban mindenki igyekszik erősíteni az immunrendszerét, mégis előfordul, hogy utolér egy makacs megfázás vagy influenza. Ilyenkor sokan ösztönösen a komfortételekhez fordulnak, ám a szakértők szerint ezek egy része kifejezetten ronthat az állapoton. Az egészséges étrend megfelelő összeállítása ugyanakkor jelentősen gyorsíthatja a gyógyulást – tájékoztat a Fox News.

Az egészséges étrend gyorsíthatja a gyógyulás folyamatát – Fotó: Unsplash

Egészséges étrend betegség idején – de milyen ételek rontanak a tüneteken?

A szakértők szerint a fűszeres ételek – bár átmenetileg enyhíthetik az orrdugulást – a gyulladt torokra és a túlterhelt gyomorra kifejezetten irritálóan hathatnak. 

Az erősen fűszeres ételeket tehát tanácsosabb a tünetek enyhüléséig kerülni. 

Ugyanez igaz az alkoholra is. A szakértők szerint a szervezetet betegen minden korty extra munkára kényszeríti: gyengíti az immunrendszert, kiszárítja a testet és rontja az alvást. A „beteg vagyok, egy pohár bor belefér” hozzáállás tehát valójában lassítja a felépülést. 

A chips, sült krumpli vagy más zsíros falatok csábítóak lehetnek, de fontos tudni, hogy fokozzák a bélgyulladást és súlyosbíthatják a hányingert, puffadást, hasi fájdalmat. 

A zsíros, rántott ételek helyett jobb gyomorkímélő alternatívákhoz nyúlni.

A cukros italok még tovább ronthatják az állapotot: ingadozó vércukorszintet okoznak, fokozzák a gyulladást, ráadásul dehidratálnak is. A szervezetnek ilyenkor épp ellenkezőre, egyenletes folyadékbevitelre lenne szüksége.

Milyen ételek gyorsítják a gyógyulást?

Betegen a szervezetnek minden támogatásra szüksége van, ezért érdemes olyan ételeket választani, amelyek kímélik az emésztést és hidratálnak. A szakértők szerint néhány egyszerű alapelv látványosan felgyorsíthatja a felépülést. Íme azok az ételek és italok, amelyek ilyenkor a legtöbbet segíthetnek:

  • meleg levesek,
  • gyógyteák,
  • elektrolitpótló italok,
  • zabkása és rizs,
  • banán és almaszósz,
  • bogyós gyümölcsök és citrusfélék,
  • leveles zöldségek,
  • növényi fehérjék.

A leghatékonyabb gyógynövények megfázás és köhögés ellen

A gyógynövény természetes megoldást kínál a tünetek enyhítésére és az immunrendszer erősítésére, miközben kíméletesen támogatja a szervezet öngyógyító folyamatait. A leghatékonyabb gyógynövények listáján szerepel többek közt a gyömbér, a kamilla, a hársfa, a menta és az édesgyökér.

Gyógyszer helyett néhány étel, amik csodát tesznek a szervezettel

Egy német táplálkozásorvos szerint a megfelelő ételek akár gyógyszerként is hatnak. A legújabb kutatások alapján több krónikus betegség lefolyása is lassítható célzott étrenddel.

 

