Ezek a közkedvelt komfortételek az egészséges étrend halálos ellenségei

A téli időszakban mindenki igyekszik erősíteni az immunrendszerét, mégis előfordul, hogy utolér egy makacs megfázás vagy influenza. Ilyenkor sokan ösztönösen a komfortételekhez fordulnak, ám a szakértők szerint ezek egy része kifejezetten ronthat az állapoton. Az egészséges étrend megfelelő összeállítása ugyanakkor jelentősen gyorsíthatja a gyógyulást – tájékoztat a Fox News.

Az egészséges étrend gyorsíthatja a gyógyulás folyamatát – Fotó: Unsplash

Egészséges étrend betegség idején – de milyen ételek rontanak a tüneteken?

A szakértők szerint a fűszeres ételek – bár átmenetileg enyhíthetik az orrdugulást – a gyulladt torokra és a túlterhelt gyomorra kifejezetten irritálóan hathatnak.

Az erősen fűszeres ételeket tehát tanácsosabb a tünetek enyhüléséig kerülni.

Ugyanez igaz az alkoholra is. A szakértők szerint a szervezetet betegen minden korty extra munkára kényszeríti: gyengíti az immunrendszert, kiszárítja a testet és rontja az alvást. A „beteg vagyok, egy pohár bor belefér” hozzáállás tehát valójában lassítja a felépülést.

A chips, sült krumpli vagy más zsíros falatok csábítóak lehetnek, de fontos tudni, hogy fokozzák a bélgyulladást és súlyosbíthatják a hányingert, puffadást, hasi fájdalmat.

A zsíros, rántott ételek helyett jobb gyomorkímélő alternatívákhoz nyúlni.

A cukros italok még tovább ronthatják az állapotot: ingadozó vércukorszintet okoznak, fokozzák a gyulladást, ráadásul dehidratálnak is. A szervezetnek ilyenkor épp ellenkezőre, egyenletes folyadékbevitelre lenne szüksége.

Milyen ételek gyorsítják a gyógyulást?

Betegen a szervezetnek minden támogatásra szüksége van, ezért érdemes olyan ételeket választani, amelyek kímélik az emésztést és hidratálnak. A szakértők szerint néhány egyszerű alapelv látványosan felgyorsíthatja a felépülést. Íme azok az ételek és italok, amelyek ilyenkor a legtöbbet segíthetnek:

meleg levesek,

gyógyteák,

elektrolitpótló italok,

zabkása és rizs,

banán és almaszósz,

bogyós gyümölcsök és citrusfélék,

leveles zöldségek,

növényi fehérjék.

A leghatékonyabb gyógynövények megfázás és köhögés ellen

A gyógynövény természetes megoldást kínál a tünetek enyhítésére és az immunrendszer erősítésére, miközben kíméletesen támogatja a szervezet öngyógyító folyamatait. A leghatékonyabb gyógynövények listáján szerepel többek közt a gyömbér, a kamilla, a hársfa, a menta és az édesgyökér.