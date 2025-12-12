A budapesti amerikai nagykövetség 10 millió dollárt ajánlott fel információkért

Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Rewards for Justice programja akár 10 millió dolláros jutalmat ajánl fel azoknak, akik információval szolgálnak négy, Európában tevékenykedő, az amerikai kormány által külföldi terrorista szervezetnek (FTO) nyilvánított csoport pénzügyi mechanizmusainak felszámolásához – olvasható a hivatalos oldalukon.

10 millió dolláros tét: az Egyesült Államok az európai anarchista terrorcsoportok nyomában. Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

Az Egyesült Államok keményen lép fel: Antifa Ost, FAI/FRI és görög anarchista csoportok a célkeresztben

Az érintett csoportok:

Antifa Ost (más néven Antifa East vagy Hammerbande): Németországban működő militáns csoport, amely 2018–2023 között számos támadást hajtott végre, főként a „jobboldali szcénához” tartozó személyek ellen. A német hatóságok szerint 2023 februárjában Magyarországon is több embert megsebesítettek egy neonáci rendezvényen.

Németországban működő militáns csoport, amely 2018–2023 között számos támadást hajtott végre, főként a „jobboldali szcénához” tartozó személyek ellen. A német hatóságok szerint 2023 februárjában Magyarországon is több embert megsebesítettek egy neonáci rendezvényen. Informal Anarchist Federation / International Revolutionary Front (FAI/FRI): Elsősorban Olaszországban működő csoport, amelynek önmagát Európa-, Dél-Amerika- és Ázsia-szerte jelenlévő tagjai is támogatják. 2003 óta felelősséget vállalt politikai és gazdasági intézmények elleni fenyegetésekért, bombákért és levélbombákért.

Elsősorban Olaszországban működő csoport, amelynek önmagát Európa-, Dél-Amerika- és Ázsia-szerte jelenlévő tagjai is támogatják. 2003 óta felelősséget vállalt politikai és gazdasági intézmények elleni fenyegetésekért, bombákért és levélbombákért. Armed Proletarian Justice: Görög anarchista és „antikapitalista” szervezet, amely robbanószerkezetes támadásokat hajtott végre görög kormányzati célpontok ellen, például 2023 decemberében a görög rendőri központ közelében Goudiban.

Görög anarchista és „antikapitalista” szervezet, amely robbanószerkezetes támadásokat hajtott végre görög kormányzati célpontok ellen, például 2023 decemberében a görög rendőri központ közelében Goudiban. Revolutionary Class Self-Defense: Szintén görög anarchista és „antikapitalista” csoport, amely a kapitalista struktúrák és az állami elnyomás ellen tiltakozik, valamint szolidaritást vállal Palesztinával. 2024 februárjában és 2025 áprilisában robbanószerkezetes támadásokat hajtott végre a munkaügyi minisztérium és a Hellenic Train irodái ellen.

Mint írják: november 20-án az Egyesült Államok hivatalosan is FTO-vá nyilvánította a négy csoportot. Ennek értelmében az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó vagyonuk és érdekeltségeik zárolva vannak, és az amerikai állampolgároknak tilos velük tranzakciókat bonyolítani. Bűncselekménynek számít tudatosan anyagi támogatást vagy erőforrásokat nyújtani ezeknek a szervezeteknek.