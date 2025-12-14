Hírlevél
Rendkívüli

Amerikai küldöttekkel egyeztet Zelenszkij – közel a háborút lezáró alku?

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

lövöldözés

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

Egy amerikai felsőoktatási intézményben fegyveres támadás történt, amelynek során halálos áldozatok és sérültek is voltak. Az egyetemi lövöldözés idején az érintett épületben vizsgák zajlottak, a feltételezett elkövető pedig a támadást követően elhagyta a helyszínt, a rendőrség jelenleg is keresi.
lövöldözésAmerikaegyetem

Az Egyesült Államokban újabb egyetemi lövöldözés történt, ezúttal a Rhode Island állambeli Providence-ben található Brown Egyetemen. A támadás szombat délután zajlott, amikor egy fegyveres támadó egy tanteremben nyitott tüzet egy olyan épületben, ahol éppen vizsgák folytak - tájékoztat a BBC.

Mentők és rendőrök dolgoznak az egyetemi lövöldözés helyszínén, miután több sérültet kórházba szállítottak Fotó: BING GUAN / AFP
Mentők és rendőrök dolgoznak az egyetemi lövöldözés helyszínén, miután több sérültet kórházba szállítottak
Fotó: BING GUAN / AFP

A lövöldözés következtében két diák életét vesztette, további kilenc ember megsérült. A sebesülteket kórházba szállították, az egészségügyi hatóságok szerint többségük állapota kritikus, de stabil. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az egyetemi lövöldözés körülményei egyelőre tisztázatlanok

A támadást követően az egyetemet azonnal lezárták, a hallgatókat és az oktatókat arra utasították, hogy maradjanak a helyükön, amíg a rendőrség biztonságosan ki nem kíséri őket az érintett területekről. A környéken élőket szintén arra kérték, hogy maradjanak otthon, vagy kerüljék el az egyetem környékét.

A rendőrség közlése szerint a gyanúsított férfi fekete ruhát viselt, és feltehetően maszk is volt rajta. A biztonsági kamerák felvételein látható, ahogy a támadás után elhagyja az épületet, azonban az arca nem kivehető. A érintett fegyvert eddig nem találták meg, az elkövető továbbra is szökésben van.

