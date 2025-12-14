Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

Az Egyesült Államokban újabb egyetemi lövöldözés történt, ezúttal a Rhode Island állambeli Providence-ben található Brown Egyetemen. A támadás szombat délután zajlott, amikor egy fegyveres támadó egy tanteremben nyitott tüzet egy olyan épületben, ahol éppen vizsgák folytak - tájékoztat a BBC.
A lövöldözés következtében két diák életét vesztette, további kilenc ember megsérült. A sebesülteket kórházba szállították, az egészségügyi hatóságok szerint többségük állapota kritikus, de stabil. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Az egyetemi lövöldözés körülményei egyelőre tisztázatlanok
A támadást követően az egyetemet azonnal lezárták, a hallgatókat és az oktatókat arra utasították, hogy maradjanak a helyükön, amíg a rendőrség biztonságosan ki nem kíséri őket az érintett területekről. A környéken élőket szintén arra kérték, hogy maradjanak otthon, vagy kerüljék el az egyetem környékét.
A rendőrség közlése szerint a gyanúsított férfi fekete ruhát viselt, és feltehetően maszk is volt rajta. A biztonsági kamerák felvételein látható, ahogy a támadás után elhagyja az épületet, azonban az arca nem kivehető. A érintett fegyvert eddig nem találták meg, az elkövető továbbra is szökésben van.