Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

Az Egyesült Államokban újabb egyetemi lövöldözés történt, ezúttal a Rhode Island állambeli Providence-ben található Brown Egyetemen. A támadás szombat délután zajlott, amikor egy fegyveres támadó egy tanteremben nyitott tüzet egy olyan épületben, ahol éppen vizsgák folytak - tájékoztat a BBC.

Mentők és rendőrök dolgoznak az egyetemi lövöldözés helyszínén, miután több sérültet kórházba szállítottak

Fotó: BING GUAN / AFP

A lövöldözés következtében két diák életét vesztette, további kilenc ember megsérült. A sebesülteket kórházba szállították, az egészségügyi hatóságok szerint többségük állapota kritikus, de stabil. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az egyetemi lövöldözés körülményei egyelőre tisztázatlanok

A támadást követően az egyetemet azonnal lezárták, a hallgatókat és az oktatókat arra utasították, hogy maradjanak a helyükön, amíg a rendőrség biztonságosan ki nem kíséri őket az érintett területekről. A környéken élőket szintén arra kérték, hogy maradjanak otthon, vagy kerüljék el az egyetem környékét.

Police have released video showing a "person of interest" following the shooting Saturday afternoon at Brown University in Providence, Rhode Island, that left at least two people dead and nine others wounded.



Read more: https://t.co/HoFuQohPpY pic.twitter.com/fzlx26zXOP — ABC News (@ABC) December 14, 2025

