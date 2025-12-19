Holtan találták a brutális egyetemi lövöldözés gyanúsítottját

Holtan találták csütörtökön azt a férfit, akit a Brown Egyetemen történt egyetemi lövöldözés elkövetőjeként tartottak számon, és aki a gyanú szerint egy MIT-n dolgozó professzor meggyilkolásáért is felelős lehet. A hatóságok szerint a portugál állampolgárságú férfi önkezével vetett véget életének, mielőtt elfoghatták volna. Az ügyben több államban párhuzamos nyomozás folyt.

Tragikus egyetemi lövöldözés történt a Brown Egyetemen – Fotó: BING GUAN / AFP

Egyetemi lövöldözés a Brown Egyetemen: volt hallgatót azonosítottak gyanúsítottként

Rhode Island állam és Providence város rendőrségi vezetői sajtótájékoztatón közölték, hogy a gyanúsított a 48 éves Claudio Neves Valente, akit egy bérelt raktárhelyiségben találtak meg a szomszédos New Hampshire államban. A hatóságok csütörtökön körbekerítették az épületet, de közvetlen rendőri beavatkozásra nem került sor.

Oscar Perez, Providence rendőrparancsnoka elmondta, hogy Neves Valente saját kezével vetett véget életének, és a nyomozás eddigi adatai szerint egyedül cselekedett.

A rendőrség vizsgálja a támadás indítékát és az elkövetés pontos körülményeit.

A Brown Egyetem közlése szerint a fegyveres szombaton a délutáni órákban nyitott tüzet egy puskával egy tanteremben, ahol hallgatók vizsgákra készültek. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a gyanúsított 2000 ősze és 2001 tavasza között az egyetem fizika szakos hallgatója volt, majd 2003-ban kiiratkozott.

Az MIT-professzor meggyilkolása is hozzá köthető?

A Massachusetts állami hatóságok csütörtökön külön sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy Claudio Neves Valente a gyanúsítottja az MIT professzoraként dolgozó Nuno Loureiro portugál fizikus hétfői meggyilkolásának is. Leah Foley szövetségi ügyész közlése szerint az áldozat és a feltételezett elkövető ugyanazon portugál egyetemen tanult a 90-es évek második felében.

A nyomozók célzott támadásként kezelik az ügyet.

A hatóságok szerint Valente Massachusetts államban bérelt autót, amelyen többször rendszámot cserélt, így próbálva elkerülni az azonosítást, végül azonban a jármű nyomán jutottak el hozzá.

Hogyan gyilkolták meg az MIT-professzort?

Halálos lövöldözés történt Boston közelében: saját otthonában lőtték le a Massachusetts Institute of Technology (MIT) egyik elismert professzorát. Az eset megrázta az egyetemi és tudományos közösséget.