Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hatalmas sikert ért el Brüsszelben

Ezt látnia kell!

Putyin következő lépése mindent boríthat – váratlan fordulat jöhet

egyetemi lövöldözés

Holtan találták a brutális egyetemi lövöldözés gyanúsítottját

7 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy bérelt raktárban bukkantak rá a férfi holttestére, akit az amerikai hatóságok több súlyos bűncselekménnyel is összefüggésbe hoztak. Az egyetemi lövöldözés gyanúsítottját az MIT professzora elleni gyilkosság elkövetésével is gyanúsítják.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Holtan találták csütörtökön azt a férfit, akit a Brown Egyetemen történt egyetemi lövöldözés elkövetőjeként tartottak számon, és aki a gyanú szerint egy MIT-n dolgozó professzor meggyilkolásáért is felelős lehet. A hatóságok szerint a portugál állampolgárságú férfi önkezével vetett véget életének, mielőtt elfoghatták volna. Az ügyben több államban párhuzamos nyomozás folyt.

egyetemi lövöldözés
Tragikus egyetemi lövöldözés történt a Brown Egyetemen – Fotó: BING GUAN / AFP

Egyetemi lövöldözés a Brown Egyetemen: volt hallgatót azonosítottak gyanúsítottként

Rhode Island állam és Providence város rendőrségi vezetői sajtótájékoztatón közölték, hogy a gyanúsított a 48 éves Claudio Neves Valente, akit egy bérelt raktárhelyiségben találtak meg a szomszédos New Hampshire államban. A hatóságok csütörtökön körbekerítették az épületet, de közvetlen rendőri beavatkozásra nem került sor.

Oscar Perez, Providence rendőrparancsnoka elmondta, hogy Neves Valente saját kezével vetett véget életének, és a nyomozás eddigi adatai szerint egyedül cselekedett. 

A rendőrség vizsgálja a támadás indítékát és az elkövetés pontos körülményeit.

A Brown Egyetem közlése szerint a fegyveres szombaton a délutáni órákban nyitott tüzet egy puskával egy tanteremben, ahol hallgatók vizsgákra készültek. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a gyanúsított 2000 ősze és 2001 tavasza között az egyetem fizika szakos hallgatója volt, majd 2003-ban kiiratkozott.

Az MIT-professzor meggyilkolása is hozzá köthető?

A Massachusetts állami hatóságok csütörtökön külön sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy Claudio Neves Valente a gyanúsítottja az MIT professzoraként dolgozó Nuno Loureiro portugál fizikus hétfői meggyilkolásának is. Leah Foley szövetségi ügyész közlése szerint az áldozat és a feltételezett elkövető ugyanazon portugál egyetemen tanult a 90-es évek második felében. 

A nyomozók célzott támadásként kezelik az ügyet. 

A hatóságok szerint Valente Massachusetts államban bérelt autót, amelyen többször rendszámot cserélt, így próbálva elkerülni az azonosítást, végül azonban a jármű nyomán jutottak el hozzá.

Hogyan gyilkolták meg az MIT-professzort?

Halálos lövöldözés történt Boston közelében: saját otthonában lőtték le a Massachusetts Institute of Technology (MIT) egyik elismert professzorát. Az eset megrázta az egyetemi és tudományos közösséget.

Több diák vesztette életét a Brown egyetemi lövöldözés során

Az egyetemi lövöldözés idején az érintett épületben vizsgák zajlottak. A fegyveres támadás következtében két diák életét vesztette, további kilenc ember megsérült. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!