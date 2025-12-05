Száz év után kiderült: kinek volt igaza Einstein vagy Bohr ügyében?

Albert Einstein szerint technikailag lehetséges lenne úgy megfigyelni egy foton útját a kettős réses kísérletben, hogy közben az interferenciakép ne tűnjön el. Javaslata egy apró, mozgó fal elmozdulását használta volna a foton „rúgásának” érzékelésére – ám egy foton túl gyenge ahhoz, hogy ezt a technika száz éven át mérni tudja – tájékoztat a South China Morning Post.

Most Pan Jianwei csapata egyetlen rubídiumatomot hűtött abszolút nulla fok közelébe, így elég érzékennyé vált a foton hatásának kimutatására.

Einstein vagy Bohr? A kísérlet eldöntötte

A kutatók két helyzetet vizsgáltak:

amikor az atom szabadabban mozgott, meg lehetett mérni a foton útját – de az interferenciakép eltűnt ,

amikor az atom kötöttebb állapotban volt, a foton útja nem volt megismerhető – és az interferenciakép visszatért.

A jelenség tehát ugyanaz maradt:

a foton útja és a hullámminta nem figyelhető meg egyszerre, ahogy Bohr állította.

Egy bíráló „tankönyvi megvalósításnak” nevezte a kísérletet.

