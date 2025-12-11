Hírlevél
ejtőernyős

A belváros közepén landolt egy ejtőernyős: fennakadt egy közlekedési lámpán – videó

1 órája
A hajnali órákban kisebb riadalmat okozott egy rendhagyó landolás Mexikóváros belvárosban, amikor egy pilóta nélküli repülőgépről végrehajtott ugrás rosszul sült el. A járókelők meglepetten figyelték, ahogy az ejtőernyős a levegőből egy forgalmi lámpára gabalyodva fejezte be a manővert.
ejtőernyősMexikójelzőlámpabelváros

A váratlan helyzet pillanatok alatt kisebb tömeget vonzott, és többen is a segítségére siettek. A ejtőernyős szerencsére nem sérült meg komolyabban, és a történtek ellenére saját lábán tudott távozni a helyszínről írja az NDT.

ejtőernyős
 Az ejtőernyős fennakadt egy közlekedési lámpán.
Fotó: Unsplash

Sokkoló jelenet: forgalmi lámpán lógott az ejtőernyős

A helyi hatóságok megerősítették, hogy az ugrás egy ultrakönnyű repülőgépről történt, és vizsgálják, mi vezethetett a szokatlan leszálláshoz Mexikóváros belvárosában. A rendőrség közölte, hogy személyi sérülések nem történtek és a városi infrastruktúrában sem keletkezett kár.

Rémálomba fordult ugrás: az ejtőernyős rácsavarodott a repülőre

Ausztráliában egy gép farokrészén akadt fenn egy ugró. Az ejtőernyős tartalékernyője véletlenül kinyílt, és rátekeredett a repülőgép farokrészére, magával rántva a férfit a levegőben. A sportolónak elképesztő módon sikerült magát kiszabadítania.

 

