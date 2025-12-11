A belváros közepén landolt egy ejtőernyős: fennakadt egy közlekedési lámpán – videó

A váratlan helyzet pillanatok alatt kisebb tömeget vonzott, és többen is a segítségére siettek. A ejtőernyős szerencsére nem sérült meg komolyabban, és a történtek ellenére saját lábán tudott távozni a helyszínről – írja az NDT.

Az ejtőernyős fennakadt egy közlekedési lámpán.

Fotó: Unsplash

Sokkoló jelenet: forgalmi lámpán lógott az ejtőernyős

A helyi hatóságok megerősítették, hogy az ugrás egy ultrakönnyű repülőgépről történt, és vizsgálják, mi vezethetett a szokatlan leszálláshoz Mexikóváros belvárosában. A rendőrség közölte, hogy személyi sérülések nem történtek és a városi infrastruktúrában sem keletkezett kár.

