Hosszú hallgatás után megszólalt a hírhedt drogbáró, El Chapo fia

A bűnvallomás részeként El Chapo fia elismerte, hogy részt vett hatalmas mennyiségű kokain, heroin, metamfetamin, marihuána és a különösen halálos fentanil előállításában és az USA-ba történő csempészésében. A fentanil – amely ötvenszer erősebb a heroinnál – továbbra is a vezető halálok a 18–45 éves amerikaiak körében – számolt be a BBC.

El Chapo fia, Joaquín Guzmán López

El Chapo fia Zambada vádalkuja után került börtönbe

A férfit tavaly fogták el, miután – az amerikai hatóságok szerint – cselesen rávették a kartell másik nagyhatalmú vezetőjét, Ismael "El Mayo" Zambadát, hogy szálljon fel egy magángépre Texas felé. Zambada azt hitte, Mexikó északi részére tart titkos leszállópályák helyszíneit felmérni.

Joaquín Guzmán López, 'El Güero', se declara culpable de narcotráfico y admite haber secuestrado al 'Mayo' Zambada. pic.twitter.com/qQ50XEISzm — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) December 1, 2025

A vádalkuért cserébe az ügyészek korábban megígérték Zambadának, hogy nem kérik a halálbüntetést.

Miközben Washingtonban a Trump-adminisztrációt a Kongresszus arra presszionálja, hogy magyarázza meg a tengerentúli, állítólagos drogcsempészek elleni rakétacsapásokat, a Fehér Ház a kartellek terrorszervezetté minősítését is előkészíti. Kritikusok szerint ezek az akciók akár nemzetközi jogot is sérthetnek.

Közben Mexikóban is folytatódik a leszámolás: a hétvégén a hatóságok közölték, hogy likvidálták a hírhedt fentanil-kereskedőt, Pedro "Pichon" Inzunza Coronelt, akit az USA-ban is köröztek emberrablások, gyilkosságok és kínzások miatt.

Az amerikai nagykövet szerint az akció is azt bizonyítja, hogy a két ország együttműködése képes komoly csapást mérni a kartellekre.

