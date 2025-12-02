Hosszú hallgatás után megszólalt a hírhedt drogbáró, El Chapo fia

A bűnvallomás részeként El Chapo fia elismerte, hogy részt vett hatalmas mennyiségű kokain, heroin, metamfetamin, marihuána és a különösen halálos fentanil előállításában és az USA-ba történő csempészésében. A fentanil – amely ötvenszer erősebb a heroinnál – továbbra is a vezető halálok a 18–45 éves amerikaiak körében – számolt be a BBC.
El Chapo fia Zambada vádalkuja után került börtönbe
A férfit tavaly fogták el, miután – az amerikai hatóságok szerint – cselesen rávették a kartell másik nagyhatalmú vezetőjét, Ismael "El Mayo" Zambadát, hogy szálljon fel egy magángépre Texas felé. Zambada azt hitte, Mexikó északi részére tart titkos leszállópályák helyszíneit felmérni.
A vádalkuért cserébe az ügyészek korábban megígérték Zambadának, hogy nem kérik a halálbüntetést.
Miközben Washingtonban a Trump-adminisztrációt a Kongresszus arra presszionálja, hogy magyarázza meg a tengerentúli, állítólagos drogcsempészek elleni rakétacsapásokat, a Fehér Ház a kartellek terrorszervezetté minősítését is előkészíti. Kritikusok szerint ezek az akciók akár nemzetközi jogot is sérthetnek.
Közben Mexikóban is folytatódik a leszámolás: a hétvégén a hatóságok közölték, hogy likvidálták a hírhedt fentanil-kereskedőt, Pedro "Pichon" Inzunza Coronelt, akit az USA-ban is köröztek emberrablások, gyilkosságok és kínzások miatt.
Az amerikai nagykövet szerint az akció is azt bizonyítja, hogy a két ország együttműködése képes komoly csapást mérni a kartellekre.
Új halálos drog az Egyesült Államokban
Egy új, félelmetes szer tűnt fel az amerikai utcákon. A halálos drog, a nitazénaz opioidok közül is kiemelkedik, hiszen akár 43-szor erősebb a fentanilnál. Az Egyesült Államok hatóságai versenyt futnak az idővel.
Kábítószer-terrorizmussal vádolják őket
A Sinaloa-kartell több tagját is kábítószer-terrorizmussal vádolják az Egyesült Államokban. Hatalmas mennyiségű fentanil előállítására alkalmas anyagot szállítottak.