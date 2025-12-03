122 éves a forradalmi találmány, amely emberek millióinak életét megváltoztatta

Manapság már nehéz ezt elképzelni, de az eldobható borotva feltalálása előtt, a 20. század elején a borotválkozás egy veszélyes, drága és kényelmetlen procedúra volt. A férfiak éles pengékkel, borbélyoknál vagy otthon, súlyos sérülések kockázatával próbáltak megszabadulni az arcszőrzetüktől. King Camp Gillette és az ő zseniális borotvája voltak az elsők, akik felforgatták a szépségápolási piacot és a borbélyszakmát – olvasható a Gillette weboldalán található történeti visszatekintésben.

King Camp Gillette, az eldobható borotva feltalálója

Fotó: Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images

Az eldobható borotva tökéletesen kiszolgálta a kor igényeit

Az 1800-as évek végén a férfi arcszőrzet divatja villámgyorsan változott: a hosszú szakállak kimentek a divatból, és a tiszta áll, sima orcák, illetve a gondosan ápolt bajusz kerültek előtérbe. Egy kora reggel King C. Gillette a mosdókagyló fölött állva rájött, hogy az állandó pengéjű borotvája eltompult, és már csak szakember tudná megélezni. Ebben a frusztrált pillanatban ismerte fel, hogy a pengéjének valójában csak a legfinomabb, éles csúcsa lényeges.

Gyorsan el is képzelte ezt a csúcsot egy lapított acéldarabon, mindkét oldalán megélezve, olyan olcsón előállítva, hogy könnyen és gyorsan cserélhető legyen. King C. Gillette új, eldobható borotvapengéje és nyele biztonságot és személyes szabadságot ígért a férfiaknak ahhoz, hogy elérjék a kívánt megjelenést. A szakemberek kinevették, azt mondták, lehetetlen ilyen vékony, mégis erős pengét gyártani.

Gillette azonban nem az a férfi volt, aki a lehetetlen szót ismeri. Évekig kísérletezett, amíg végül megtalálta azt a szakembert – William Emery Nickersont –, aki segített megvalósítani az álmot. 1903-ra elkészült az első, kereskedelmi forgalomba kerülő biztonsági borotva. A történelem legnagyobb sikermárkái közül sok indul nehézkesen, de a Gillette története még ebből is kiemelkedik.

1903-ban a cég mindössze 51 darab borotvát és 168 darab pengét adott el.

Ennél rosszabb startot elképzelni is nehéz, aztán egyetlen év alatt brutális fordulat történt. Gillette agresszív reklámhadjáratba kezdett, ingyen borotvákat osztogatott, és a modern férfiak higiéniára való törekvését célozta meg. Az eredmény megdöbbentő volt: egy év alatt 90 000 borotvát és 120 000 pengecsomagot értékesített. Utólag világossá vált, hogy Gillette nemcsak egy borotvát talált fel, hanem egy üzleti modellt is, amelyet a világ azóta is másol.