Tragédia a síneken: expresszvonat gázolt halálra hét elefántot Indiában

A baleset szombat hajnalban történt az indiai Assam állam Hojai körzetében, amikor egy Delhibe tartó expresszvonat elütött egy vasúti síneken átkelő vad elefántcsordát. A helyi hatóságok szerint hét ázsiai elefánt – közte borjak is – vesztette életét, egy további borjú pedig megsérült. A Northeast Frontier Railway közlése szerint a mozdonyvezető észrevette az állatokat, és azonnal vészfékezett, ám a nagy sebesség miatt nem tudta elkerülni az ütközést. A becsapódás olyan erejű volt, hogy öt vasúti kocsi kisiklott. Csodával határos módon egyetlen utas vagy vasúti dolgozó sem sérült meg, ám a környéken egész nap fennakadások voltak: járatokat töröltek, vonatokat tereltek el, adott hírt a történtekről a bbc.com.

A szörnyű baleset során hét elefánt pusztult el Indiában – Fotó: ANUWAR HAZARIKA / NurPhoto

Az elefántokat eltemették – Assam gyászol

Az elpusztult állatokat állatorvosok vizsgálták meg, majd eltemették őket. Assam India egyik legfontosabb élőhelye az ázsiai elefántok számára: az államban közel 6000 példány él, de a vasúti és közúti hálózat egyre nagyobb veszélyt jelent számukra. A vasúttársaság hangsúlyozta: a baleset nem hivatalos elefántvonulási útvonalon történt, ami tovább növeli az aggodalmakat, hiszen a csordák egyre kiszámíthatatlanabb helyeken jelennek meg.

Szakértők szerint az ilyen tragédiák egyre gyakoribbak Indiában, ahogy az infrastruktúra terjeszkedik, miközben az állatok élőhelye zsugorodik. A mostani eset újra felveti a kérdést: elégségesek-e a jelenlegi védelmi intézkedések, vagy további lépésekre van szükség az ember és a vadon közötti konfliktusok megelőzésére.

