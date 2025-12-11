Tragikus rollerbalesetben vesztette életét a népszerű énekesnő

Az elektromos roller gyors és praktikus közlekedési eszköz, de egyre több súlyos baleset köthető hozzá. A közelmúltban a 26 éves amerikai énekesnő, Camryn Magness halálát okozta a jármű – tájékoztat a The Sun.

Halálos balesetet szenvedett az elektromos rollerrel közlekedő énekesnő – Fotó: Unsplash

Hogyan válhat veszélyessé az elektromos roller?

Camryn Magness múlt pénteken szenvedett halálos balesetet Fort Myersben, Floridában, miután elektromos rollerrel közlekedve elütötték.

A tragikus hír sokkolta rajongóit és kollégáit, hiszen a fiatal énekesnő több mint egy évtizede volt része a popzenei életnek.

Magness a One Direction előzenekaraként vált ismertté, és közösségi médiás közleményében családja „ragyogó erőként” emlékezett rá, aki kedvességével és energiájával mindenkit megérintett.

Magness nyolcévesen kezdett videókat készíteni a YouTube-ra, amelyek gyorsan lemezszerződéshez vezettek. Első dala egy 2011-es filmben is felcsendült, majd turnéra indult Cody Simpsonnal és Greyson Chance-szal. 2012-ben a One Direction amerikai koncertjein lépett fel, egy évvel később pedig több mint hatvan állomáson csatlakozott hozzájuk. Később a Fifth Harmony előadójaként is színpadra állt.

Miért veszélyes az elektromos roller télen?

Az elmúlt években az elektromos roller hatalmas népszerűségre tett szert, azonban a téli időjárás miatt jelentősen nő a balesetek száma. A szél, a csúszós utak és a nagyobb féktávolság miatt a roller könnyebben válik instabillá – így a szakértők arra figyelmeztetik a rollerezőket, hogy ebben az időszakban különösen körültekintően használják a járművet.

Brutális szigorítás jön: így változik a KRESZ

Durva változások jönnek az e-rollerek használatában. A fővárosban és vidéken is egyre többen panaszkodnak a szabályozás hiányára, így a jövő évtől új KRESZ-rendelkezések vonatkoznak majd az elektromos rollerekre. A módosítás célja a közlekedés biztonságának növelése, különösen a gyermekek védelme érdekében.