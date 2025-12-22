Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fincsi!

Orbán Viktor új videójától összefut a nyál a szánkban!

Időjárás

Megússzuk szárazon a karácsonyt? Mutatjuk az időjárást

élelmiszer

Veszély a tányéron! Az élelmiszer, amitől a szakértők is óvnak

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre többször fordul elő, hogy a biztonságosnak gondolt ételek is súlyos ételmérgezést okozhatnak. Ugyanis a leveles zöldségek ma már több járványkitörést okoznak, mint más élelmiszerek, mondjuk a hamburgerek, mivel a szennyeződési mintázatok évtizedek alatt változnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
élelmiszernyers zöldségekzöldséghús

Az élelmiszerektől származó megbetegedésekre specializálódott szakemberek szerint leginkább a nyersen fogyasztott ételek veszélyesek.

fiatalító diéta, fiatalítódiéta, élelmiszer
A zöldségekben gazdag saláta sokszor veszélyesebb élelmiszer lehet, mint egy hamburger
Fotó: Shutterstock

Ami persze érthető és logikus, hiszen a permetezéssel kezelt zöldségek és gyümölcsök még mosás után sem mentesíthetők tökéletesen a vegyszerektől. 

Bill Marler amerikai ügyvéd, aki évtizedek óta képvisel ételmérgezéses ügyeket, elmondta: étteremben szinte soha nem rendel salátát, nyers csírákat vagy előre feldolgozott gyümölcsöket. 

Ezek az alapanyagok gyakran nem esnek át hőkezelésen, így a baktériumok – például az E. coli, a Salmonella vagy a Listeria – könnyen az életben maradhatnak – írja a Fox News.

A jól átsütött élelmiszerek a legbiztonságosabbak

A szakértők szerint az elmúlt években megváltozott a fő kockázati tényező: míg korábban a nem megfelelően átsütött darált hús okozta a legtöbb megbetegedést, ma már a zöld leveles saláták és más nyers zöldségek állnak az élen. Ezeket gyakran nagy mennyiségben, központilag dolgozzák fel, így egyetlen szennyeződés sok fogyasztót érinthet. 

Az élelmiszer-tudósok hangsúlyozzák: a darált hússal kapcsolatos ellenőrzések szigorodtak, míg a zöldségek esetében nincs olyan biztonsági lépés, amely garantáltan elpusztítaná a kórokozókat. 

Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és az immunhiányos emberek, akiknél a fertőzés súlyos következményekkel járhat.

A szakértők szerint a legbiztonságosabb választás étteremben a megfelelően átsütött, forró ételek fogyasztása, míg a nyers összetevőkből álló fogásokat érdemes inkább otthoni körülmények között, alapos tisztítás után elkészíteni.

Az Origo a napokban arról írt, mi az a két étel, amit soha nem fogysszunk együtt. Egyes érdekes ételpárosítások erőteljes migrénrohamot válthatnak ki – érdemes külön ízlelni őket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!