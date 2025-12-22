Veszély a tányéron! Az élelmiszer, amitől a szakértők is óvnak

Az élelmiszerektől származó megbetegedésekre specializálódott szakemberek szerint leginkább a nyersen fogyasztott ételek veszélyesek.

A zöldségekben gazdag saláta sokszor veszélyesebb élelmiszer lehet, mint egy hamburger

Fotó: Shutterstock

Ami persze érthető és logikus, hiszen a permetezéssel kezelt zöldségek és gyümölcsök még mosás után sem mentesíthetők tökéletesen a vegyszerektől.

Bill Marler amerikai ügyvéd, aki évtizedek óta képvisel ételmérgezéses ügyeket, elmondta: étteremben szinte soha nem rendel salátát, nyers csírákat vagy előre feldolgozott gyümölcsöket.

Ezek az alapanyagok gyakran nem esnek át hőkezelésen, így a baktériumok – például az E. coli, a Salmonella vagy a Listeria – könnyen az életben maradhatnak – írja a Fox News.

A jól átsütött élelmiszerek a legbiztonságosabbak

A szakértők szerint az elmúlt években megváltozott a fő kockázati tényező: míg korábban a nem megfelelően átsütött darált hús okozta a legtöbb megbetegedést, ma már a zöld leveles saláták és más nyers zöldségek állnak az élen. Ezeket gyakran nagy mennyiségben, központilag dolgozzák fel, így egyetlen szennyeződés sok fogyasztót érinthet.

Az élelmiszer-tudósok hangsúlyozzák: a darált hússal kapcsolatos ellenőrzések szigorodtak, míg a zöldségek esetében nincs olyan biztonsági lépés, amely garantáltan elpusztítaná a kórokozókat.

Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és az immunhiányos emberek, akiknél a fertőzés súlyos következményekkel járhat.

A szakértők szerint a legbiztonságosabb választás étteremben a megfelelően átsütött, forró ételek fogyasztása, míg a nyers összetevőkből álló fogásokat érdemes inkább otthoni körülmények között, alapos tisztítás után elkészíteni.

