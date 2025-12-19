Újraforgatják az Elemi ösztönt – Készül a '90-es évek botrányfilmjének remake-je

Hollywood továbbra is előszeretettel nyúl régi, jól bevált címekhez, remake vagy reboot formájában. Az Elemi ösztön remake különlegessége, hogy az eredeti, 1992-es film forgatókönyvírója, Joe Eszterhas is részt vesz az új változat megírásában, akár 4 millió dolláros gázsiért. A projekt jelenleg korai szakaszban jár, de már most élénk filmes és popkulturális diskurzust indított el – írja a Techbook.

Készül az Elemi ösztön remake-je – A képen Sharon Stone és Michael Douglas

Fotó: TRISTAR PICTURES - CAROLCO PICTU / Collection ChristopheL via AFP

Joe Eszterhas visszatérése az Elemi ösztön remake élén

Az Elemi ösztön remake egyik legfontosabb eleme Joe Eszterhas (magyar származású, hollywoodi forgatókönyvíró) szerepvállalása. Az író ígérete szerint az új film „vad és orgazmikus” lesz, és nem spórol majd az erotikával. Ez a megközelítés szorosan kapcsolódik az eredeti Basic Instinct provokatív hangvételéhez, amely annak idején komoly vitákat váltott ki.

Sharon Stone és a visszatérés lehetősége

Rendezőről és szereplőkről egyelőre nincs hivatalos információ, de felmerült, hogy Sharon Stone visszatérhet Catherine Tramell szerepében. A színésznő neve elválaszthatatlan az Elemi ösztön örökségétől, különösen a filmtörténeti ikonná vált legendásan erotikus rész miatt, amely az Elemi ösztön botrányos jeleneteként vonult be a köztudatba. Hogy Sharon Stone az Elemi ösztönben ismét megjelenik-e, egyelőre kérdéses.

A szépséges Sharon Stone az Elemi ösztön ikonikus jelenetében

Fotó: TRISTAR PICTURES - CAROLCO PICTU / Collection ChristopheL via AFP

Anti-woke irány és újabb viták

Egy bennfentes szerint az Elemi ösztön remake akár Elemi ösztön anti-woke irányt is vehet. Ez a megközelítés sok nézőnek tetszhet, ugyanakkor Hollywoodban kockázatosnak számít. Az „anti-woke film” irányvonal újabb konfliktusokat generálhat egy olyan iparágban, ahol a „woke” diskurzus folyamatosan jelen van, és gyakran befolyásolja egy film sikerét vagy bukását.

Fotó: TRISTAR PICTURES - CAROLCO PICTU / Collection ChristopheL via AFP

Az eredeti film öröksége

Paul Verhoeven Basic Instinct című filmje hatalmas kasszasiker volt: világszerte 353 millió dollárt hozott, mindössze 49 milliós költségvetésből. Ez mai áron kb 800 millió dollárnak, vagyis körülbelül 260 milliárd forintnak.

A film körüli viták középpontjában Catherine Tramell (Sharon Stone) karakterének biszexuális ábrázolása állt. Emellett egyesek szerint túlzott, már-már egészségtelen erotika jellemezte a '90-es évek egyik legnagyobb botrányfilmjét.

Az Elemi ösztön remake óhatatlanul ehhez az örökséghez mérve kerül majd a közönség elé.