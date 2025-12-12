Bámulatos videó mutatja meg az élet kezdetét, amely meglepő párhuzamot tárt fel

A Massachussetsi Technológiai Intézet (MIT) tudósai először figyelték meg részletesen, hogyan söpörnek végig spirálszerű, hurrikánra emlékeztető fehérjehullámok egy frissen aktivált tengericsillag-petesejt felszínén. Ezek a láthatatlan, ám brutális erővel működő hullámok állítják be a sejtosztódás irányát, és nélkülük nem alakulhatna ki egyetlen élő szervezet sem, számolt be még 2020-ban a MIT. A tudományos szaklapnak az élet indulását bemutató felvétele ismét népszerű az interneten.

A fehérjék az óceánok örvényléséhez hasonlóan, hatalmas hullámokban haladnak a sejtfalhoz, ez az élet indulásának alapja

Fotó: ASK

Az élet indulása: ugyanaz a mintázat az embrióban, mint a kvantumvilágban

A kutatók megdöbbentek, amikor rájöttek: a petesejt felszínén kavargó spirálok pontosan ugyanúgy viselkednek, mint a légköri örvények, az óceáni áramlatok, a szív elektromos hullámai vagy akár a kvantumfolyadékok örvényei.

Ugyanaz a törvény irányítja ezeket a spirálokat – csupán a méret más

– fogalmaztak.

A hullámok „megmutatják” a sejtnek, hol kell kettéválnia

A folyamatot egy Rho-GTP nevű fehérje indítja el. Amint aktiválódik, billió szám özönlik a hullámoknak köszönhetően a sejtfalhoz, és onnan terjednek tovább a pulzáló minták. Ezek vezetik a sejthez: hol van a közepe, merre osztódjon el, hogyan induljon meg az élet.

A MIT tudósai részletes, valós idejű képeket készítettek a megtermékenyítés után közvetlenül bekövetkező első biológiai eseményekről, rögzítve a frissen megtermékenyített petesejt felszínén végigsöprő fehérjeaktivitási hullámokat, amelyek segítik a sejtet a későbbi növekedésre való megszerveződésében.

A felvétel itt látható:

A kutatók szerint a jelenség annyira hasonlít a kvantumfolyadékok működésére, hogy akár biológiai alapú miniszámítógépek fejlesztéséhez is inspirációt adhat.

Meglepő, mennyire univerzális ez a hullámminta. Most először látszik, hogy a biológia, a fizika és a kvantumtechnológia ugyanazt a nyelvet beszéli

– mondták.

