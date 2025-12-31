Lecsúszott az útról a havas sziklán egy autó – a mögötte haladó sofőr gondolkodás nélkül továbbhajtott – videó

A Historic Highway 50 havas szakaszán egy fehér Infiniti SUV szorosan követte a Land Rovert. A fekete terepjáró hirtelen irányíthatatlanná vált és életveszélyes módon lecsúszott az útról. Az Infiniti sofőrje ugyan lefékezett – ám amikor látta, hogy az autó a szakadék szélén billeg, kerekei még forognak, egyszerűen továbbhajtott, mintha mi sem történt volna. A jelenetet sokan „szívtelennek” nevezték a közösségi médiában, miután a felvétel nyilvánosságra került, számolt be a Daily Mail.

A szakadékba csúszó Land Rover utasai életveszélyben voltak, egy katona segített rajtuk

Fotó: Ilias Saltidis / Pexels

Volt, aki megállt segíteni az életveszélyes helyzetben

A videót rögzítő járműből ekkor kiszállt Ruben Tala, az amerikai légierő törzsőrmestere, aki azonnal a bajba jutott autóhoz rohant. A Land Roverben egy házaspár rekedt benn, két kis kutyájukkal együtt. Ruben beszélt velük, próbálta nyugtatni őket, miközben újabb autók álltak meg az úton. Egy fehér pickup és egy másik SUV utasai is kiszálltak, hogy segítsenek.

A helyzet rendkívül veszélyes volt: a Land Rover bármelyik pillanatban lezuhanhatott volna. Tala egyik segítőtársát kötélért küldte, amit az autóra erősítettek, hogy stabilizálják a járművet. Ezután legalább hat ember kezdte meg a bent rekedt sofőr és utasa kimentését. A drámai pillanatok percekig tartottak, miközben a hó és a jég tovább nehezítette a helyzetet.

Csodával határos megmenekülés

Az elsősegélynyújtók 15-20 perccel később érkeztek a helyszínre, addigra azonban a párt sikerült kiszabadítani. Sérüléseket nem szenvedtek, de a nő sokkos állapotban, remegve szorította magához a kutyáit.

Ahogy láttam, az autót megpördülni, beindult az adrenalin. A feleségemre és a lányomra gondoltam. Arra, hogy mi van, ha egy család van abban az autóban. Valakinek segítenie kellett

– mondta Tala, akinek tettét parancsnoka is méltatta a Travis légibázison.

Ruben Tala és feleségének gyors reakciója és bátorsága tökéletesen tükrözi alapértékünket: szolgálat önmagunk előtt

– mondta Jason Christie alezredes.

Ruben felesége, Yvett is megszólalt a közösségi médiában:

A férjem nem gondolkodott, csak azt ismételgette: valakinek segítenie kell. Lehet, hogy egyesek hősnek nevezik, de ő a legszerényebb ember, akit ismerek.

A Highway 50 hírhedt a veszélyes időjárási körülményekről, különösen viharok idején, amikor hó és jég borítja az utat. Idén korábban egy mentőrepülő is lezuhant ezen a szakaszon, három ember életveszélyes sérüléseket szenvedett.