Órák óta halottnak hitték, a temetési előkészületek közben kelt életre

A halottas házban ébredt fel egy 78 éves férfi, akire azt hitték, elhunyt Mississippi államban. Walter Williams sokak rémálmát élte át – egy hullazsákban ébredt fel egy temetkezési vállalat épületében – írja a DailyStar.

Órákkal az elhunytnak nyilvánítása után, a temetkezési vállalatnál ébredt fel egy halottnak hitt férfi az Egyesült Államokban

Fotó: Unsplash

A tíz évvel ezelőtti történet ma is megrázó. A nyugdíjas férfi 2014 februárjában került egy hospice intézetbe szívelégtelenség miatt. Williams még aznap este elhunyt.

Miután az orvos is megerősítette a halál időpontját, a férfi holttestét átszállították a közeli temetkezési vállalathoz.

A dolgozók épp megkezdték volna a holttest előkészítését a temetési szertartásra, amikor Williams megmozdult a zsákban. Az alkalmazottak azonnal mentőt hívtak, és kórházba szállították az idős férfit.

Az orvosok úgy vélik, hogy a gyógyszerek vagy Williams pacemakere miatt tűnhettek el egy időre a férfi életjelei, ami miatt hibásan halottnak nyilvánították.

Ott álltam, láttam, ahogy beteszik a testét a zsákba és behúzzák a cipzárt. Ez este fél 11 körül történt. Hajnali fél háromkor a keresztfiam hívott fel, azzal, hogy Walter még él

– emlékezett vissza Williams unokaöccse, Eddie Hester.

Williamset hazavitték, az idős férfi 15 nappal később, otthonában, szerettei körében hunyt el.

