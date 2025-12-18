Tragikusan fiatalon elhunyt a híres brit színész

Az elhunyt színész, William Rush a BBC One Waterloo Road című sorozatában vált ismertté, ahol Josh Stevenson szerepében összesen 168 epizódban láthatta őt a közönség 2009 és 2013 között. Pályáját gyerekszínészként kezdte, szerepelt a Grange Hill és a Shameless című sorozatokban is, később pedig a Casualty és a Vera produkciókban tűnt fel – tájékoztat a BBC.

Elhunyt színész: 31 évesen meghalt a Waterloo Road sztárja, William Rush

Megrendítő üzenet az édesanyától

William Rush édesanyja, Debbie Rush színésznő az Instagramon tudatta a hírt, ahol azt írta:

a család szíve teljesen összetört.

A halál okát nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor kiemelte fia döntését, hogy szervdonor volt, amellyel másoknak adott esélyt az életre.

Elhunyt színész, 31 éves volt William Rush

A gyászhír után számos színésztárs fejezte ki együttérzését. Többen megemlékeztek William kedvességéről, tehetségéről és arról, milyen mély nyomot hagyott mind szakmailag, mind emberileg.

Az elhunyt színész emlékét családja, barátai és rajongói egyaránt szívükben őrzik.

