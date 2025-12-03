33 éve küldték a világ első SMS-ét, ez a szöveg állt benne

A világ első SMS-ét a Vodafone brit alvállalkozójaként dolgozó 22 éves szoftvermérnök küldte el számítógépről a vállalat egyik vezetőjének, Richard Jarvisnak, aki az akkor úttörőnek számító Orbitel 901 készüléket használta. A mobil azonban még nem tudott SMS-t visszaküldeni, így az első üzenet egyoldalú karácsonyi jókívánság maradt.

Az Orbitel TPU 901-es típusú telefonra érkezett a világ első SMS-e

Fotó: Retromobe

Az első SMS egy 2,1 kg-os telefonra érkezett

Az SMS a ’90-es évek végére robbant be igazán, és hosszú éveken át uralta a piacot. A 2000-es években évente milliárdnyi üzenetet váltottak a felhasználók, és 2010-ben a „texting” hivatalosan is bekerült az angol szótárakba.

A technológia akkoriban kísérleti újdonságnak számított, senki sem sejtette, hogy néhány évtizeddel később az SMS a mobilkommunikáció alapja lesz. Bár ma már az internetes üzenetküldők – Messenger, WhatsApp, Viber – átvették a helyét, a világ első SMS-e továbbra is mérföldkő a mobiltechnológia történetében.

A korszak úttörő készüléke, az Orbitel 901 ráadásul ma már megmosolyogtató méretekkel bírt: 2,1 kilogrammot nyomott, vagyis nagyjából 12 mai iPhone 17 súlyával ért fel.

2021-ben már csak 40 milliárd SMS ment ki az Egyesült Királyságban, miközben a WhatsApp felhasználói naponta 100 milliárd üzenetet küldenek világszerte.

A „Merry Christmas” tehát nemcsak egy jókívánság volt, hanem egy technológiai korszak kezdete is.

Ma már csalók eszköze

Az SMS-eket manapság már sokszor csalók használják, akik bizalmas banki azonosítókat kérnek az emberektől. A Magyar Nemzeti Bank nemrégen figyelmeztetést adott ki az ilyen típusú csalásokkal kapcsolatban.