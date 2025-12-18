Hihetetlen: egy nő 42 évig élt hamis személyazonossággal, miközben a családja eltűnt személyként kereste

Egy évtizedekkel ezelőtt eltűnt kislány története sokkolta az Egyesült Államokat: Michelle Marie Newtont 42 év után élve, teljesen új személyazonossággal találták meg. A Kentucky államból eltűnt gyermeknek felnőttként fogalma sem volt arról, hogy valaha áldozat lett volna: Michelle ma 46 éves, és csak a rendőrök megjelenésekor derült ki számára, hogy gyerekkorában elrabolták, és évtizedeken át keresték – tájékoztat a New York Post.

A rendőrök megjelenéséig a nőnek fogalma sem volt, hogy eltűntnek nyilvánították – Fotó: Unsplash

Hogyan tűnhet el egy gyermek nyomtalanul évtizedekre?

Michelle Marie Newtont 1983. április 2-án, hároméves korában nyilvánították eltűntnek Louisville-ben. Édesanyja azzal az indokkal vitte magával a gyermeket, hogy új munkát vállal és új életet kezd Georgiában.

Michelle édesapja azonban hátramaradt, és soha többé nem látta a lányát.

Az eltűnt kislányt éveken át keresték, az apa az 1980-as évek közepén beszélt utoljára a feleségével. A nyomozás 2000-ben megszűnt, majd néhány évvel később Michelle neve lekerült az országos eltűnt gyermekadatbázisokból is. Eközben a lányt más néven nevelték fel, és semmit sem tudott arról, hogy eltűntként tartják számon.

Az ügyet 2016-ban újranyitották, de valódi áttörést csak 2025 hozott: egy pontos Crime Stoppers-bejelentés Floridába vezette a hatóságokat.

Felnőttként szembesült az igazsággal

A rendőrök őrizetbe vették az édesanyát, majd felkeresték Michelle-t, és közölték vele a megdöbbentő igazságot: nem az, akinek egész életében hitte magát. A nő ekkor tudta meg, hogy eltűntként tartották nyilván, és hogy az édesapja 42 éven át kereste.

