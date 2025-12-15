Rejtély a vadonban: két éve eltűnt nő mobilját találták meg

Új fordulatot vett egy több mint két éve megoldatlan ügy Ausztráliában: egy két évvel ezelőtt eltűnt nő mobiltelefonját találták meg – írja a CNN.

A belga Celine Cremer 2023 nyarán tűnt el nyomtalanul Tasmánia egyik vadonjában. A fiatal nő június 17-én egyedül indult túrázni, azóta nem adott életjelet magáról.

A barátai 9 nappal később jelentették a nő eltűnését, miután nem tért haza az utazásáról.

A rendőrség néhány nappal később a túraútvonal elején megtalálta Cremer autóját, a személyes holmija és ő maga azonban nem került elő.

Kihűlt az eltűnt nő ügye

A nyomozás megfeneklett, egészen idén nyárig. A család nem tudta annyiban hagyni a zátonyra futott ügyet, ezért magánúton keresést szerveztek Cremer eltűnésének a területén. A keresés folyamatosan zajlott, és a magáncsoport a napokban megtalálta az eltűnt nő mobiltelefonját.

A rendőrség később megerősítette, hogy valóban Cremer telefonját találták meg, ezért újraindítják a nyomozást.

Andrew Hanson rendőrfelügyelő szerint a telefon megtalálásának helyszíne, valamint a készülékből kinyert adatok megerősítik a nyomozók azon alátámasztását, mely szerint a nő egy túraalkalmazás segítségével indult útnak, azonban hazafelé letért az ösvényről azért, hogy lerövidítse az utat, és még sötétedés előtt elérje az autóját.

