Rejtély a vadonban: két éve eltűnt nő mobilját találták meg

Újra reflektorfénybe került egy eltűnt belga nő ügye, miután váratlan bizonyíték került elő Tasmániában. Egy magánakció keretein belül szervezett kutatócsoport megtalálta a két éve eltűnt nő mobiltelefonját, ami új lendületet ad a nyomozásnak.
Új fordulatot vett egy több mint két éve megoldatlan ügy Ausztráliában: egy két évvel ezelőtt eltűnt nő mobiltelefonját találták meg – írja a CNN

Fotó: Unsplash

A belga Celine Cremer 2023 nyarán tűnt el nyomtalanul Tasmánia egyik vadonjában. A fiatal nő június 17-én egyedül indult túrázni, azóta nem adott életjelet magáról. 

A barátai 9 nappal később jelentették a nő eltűnését, miután nem tért haza az utazásáról. 

A rendőrség néhány nappal később a túraútvonal elején megtalálta Cremer autóját, a személyes holmija és ő maga azonban nem került elő. 

Kihűlt az eltűnt nő ügye

A nyomozás megfeneklett, egészen idén nyárig. A család nem tudta annyiban hagyni a zátonyra futott ügyet, ezért magánúton keresést szerveztek Cremer eltűnésének a területén. A keresés folyamatosan zajlott, és a magáncsoport a napokban megtalálta az eltűnt nő mobiltelefonját. 

A rendőrség később megerősítette, hogy valóban Cremer telefonját találták meg, ezért újraindítják a nyomozást. 

Andrew Hanson rendőrfelügyelő szerint a telefon megtalálásának helyszíne, valamint a készülékből kinyert adatok megerősítik a nyomozók azon alátámasztását, mely szerint a nő egy túraalkalmazás segítségével indult útnak, azonban hazafelé letért az ösvényről azért, hogy lerövidítse az utat, és még sötétedés előtt elérje az autóját. 

