Egy autópálya melletti bokorban találták meg az eltűnt nyugdíjast – megrázó részletek

A hatóságok szerint szinte bizonyos, hogy az áldozat a 73 éves Geraldine Ann, aki szeptember 17-én tűnt el nyomtalanul dél-spanyolországi otthonából, a Granada közelében fekvő Chirivel településen. A végleges DNS-vizsgálatok eredményeire még várnak ugyan, de rendőrségi források szerint minden körülmény arra utal, hogy a holttest az eltűnt brit asszonyé, számolt be az esetről a Daily Mail.

A hónapokkal ezelőtt eltűnt asszonyt nagy erőkkel keresték, végül egy autópálya melletti bokorban találták meg a holttestét (illusztráció) – Fotó: pexels.com

Papucsban, pizsamában látták utoljára az eltűnt nőt

A nő eltűnésének körülményei már kezdetben is komoly aggodalomra adtak okot. A beszámolók szerint Geraldine késő este, pizsamában és flip-flop papucsban hagyta el otthonát, miután szóváltásba keveredett a férjével. Állítólag csak a környéken élő macskákat akarta megetetni, de aztán nem ment haza. A férje másnap hivatalosan is eltűnésként jelentette be az esetet.

Geraldine szenilis demenciában szenvedett, és az eltűnés éjszakáján egy kisebb vitát követően távozott otthonról

– erősítette meg akkoriban a helyi polgármester, José Torregrosa Mota.

Drónokkal, kutyákkal, hegyimentőkkel keresték az asszonyt

A nő eltűnése után példátlan méretű keresőakciót indítottak: drónokat vetettek be, nyomkövető kutyákat használtak, bevetésre került a Civil Guard elit hegyimentő egység (GREIM), de részt vett a kutatásban a helyi rendőrség és önkéntesek is, köztük áttelepült britek.

A keresés súlypontja Geraldine lakóhelye, a Contador nevű kis településrész környéke volt, ám a holttestét végül alig másfél kilométerre az otthonától, egy forgalmas autópálya mellett találták meg.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az A92-es autópálya mellett egy holttestet találtak, amely feltehetően eltűnt szomszédunké, Geraldine-é, a hatóságok hivatalos megerősítésére várva

– reagált hivatalos közleményben a chiriveli városháza.

Body found beneath vegetation beside motorway in search for missing Brit, 73, who vanished from her Spanish home three months ago https://t.co/M3baaVtfiI — Daily Mail (@DailyMail) December 10, 2025

Több brit állampolgár holttestére bukkantak az elmúlt hónapokban Spanyolországban

A rendőrség közlése szerint a halálesetet egyelőre nem kezelik bűncselekményként, annak ellenére, hogy beleillik egy nyugtalanító mintázatba. Az elmúlt hónapokban ugyanis több brit állampolgár holttestét is Spanyolország különböző térségeiben találták meg az eltűnésük után: októberben a 63 éves Marc Tulloch Hewson holttestére bukkantak Torrevieja közelében, szeptemberben a 65 éves Andrew Wade testét találták meg Estepona mellett, míg négy nappal később Josh Rogers holttestére leltek Lloret de Mar térségében.