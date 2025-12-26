Ünnepi merülés lett a végzetük — eltűnt két ember a tengeren

A hatóságokat december 25-én, reggel 10:25-kor riasztották a devoni Budleigh Salterton strandjára, miután egy csoport bajba került a tengeren, és később kiderült, hogy eltűntek is vannak. A rendőrség közlése szerint több embert sikerült biztonságban partra juttatni, akiket a mentők a helyszínen láttak el, illetve elővigyázatosságból kórházba szállítottak – írja a CNN.

A devoni Budleigh Salterton elhelyezkedése a térképen — a partszakaszon történt az az eset, amely után eltűntek után kutattak a hatóságok. Fotó:Képernyőkép/Mapbox

Eltűntek a viharos tengeren

Az eltűntek azonban továbbra sem kerültek elő: egy 40-es és egy 60-as éveiben járó férfit az egész napos, kiterjedt keresés ellenére sem találtak meg. A kutatást az esti órákban, a sötétség beálltával felfüggesztették.

A brit meteorológiai szolgálat karácsony napjára erős figyelmeztetést adott ki, keleti–északkeleti irányú széllel és akár 88–105 km/órás széllökésekkel. A rendőrség szerint ezek a körülmények több szervezett és nem hivatalos ünnepi fürdőzést is veszélyessé tettek.

Hayley Costar nyomozó főfelügyelő közleményében hangsúlyozta:

„Gondolataink az eltűntek családjaival és barátaival vannak, valamint mindazokkal, akiket megrázott az eset.”

Újabb figyelmeztetés az ünnepi tengeri úszásokra

Bár december 26-ára már nem volt érvényben hivatalos figyelmeztetés, a rendőrség nyomatékosan arra kér mindenkit, hogy ne menjenek a tengerbe fürödni. Az ünnepi tengeri fürdőzések a hirtelen időjárás-változás miatt akár percek alatt is életveszélyessé válhatnak.

Négy hónapos babájával együtt eltűnt az édesanya – egy kétéves kisfiút is keresnek

A szlovák állampolgárságú nő és gyermeke december 17-én, dél körül távozott csepeli otthonából. Eltűnésük óta nem adtak életjelet magukról, tartózkodási helyük ismeretlen. A szintén eltűnt kétéves Farkas Marcellt pedig a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság keresi.

Karácsony este tűnt el egy budapesti férfi

A rendőrség keresi az ismeretlen helyen tartózkodó Lőrincz Györgyöt. Az eltűnt férfi megtalálásában a lakosság segítségét kérik.